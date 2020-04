Microsoft Surface Go 2 pourrait être sur le point de se lancer

La Surface Go 2 de Microsoft pourrait être sur le point d’être mise en vente, du moins selon les dernières nouvelles de la rumeur.

Selon des sources privilégiées qui se sont entretenues avec MS Power User, Microsoft est sur le point de révéler le Surface Go 2 dans les «semaines à venir», et l’on s’attend à ce que le cabriolet actualisé soit mis en vente en mai.

Évidemment, ce n’est que de la spéculation, mais il y a des raisons – et des raisons valables – de croire qu’un lancement est proche.

Premièrement, la rumeur disait que Microsoft organiserait un événement Surface au printemps 2020, bien que cela ait apparemment été annulé par les perturbations de l’épidémie de coronavirus.

L’espoir est que nous aurons toujours un lancement, même s’il est en ligne, et cela est soutenu par le fait que le Surface Go existant est maintenant vendu sur le Microsoft Store (avec un inventaire susceptible d’être effacé avant le lancement d’un nouveau modèle). C’est aux États-Unis, l’esprit – le magasin britannique a encore du stock, bien qu’il ne s’agisse pas du modèle d’entrée de gamme le moins cher.

Cela fait également près de deux ans que la Surface Go a été annoncée pour la première fois en juillet 2018, il est donc temps que Microsoft réorganise la tablette.

Enfin, ces derniers temps, nous avons constaté plusieurs fuites concernant ce que l’on appelle des appareils Surface Go 2, dont la dernière est venue grâce à un benchmark 3DMark.

Spéculation spéculation

Nous avons été vraiment impressionnés par le Surface Go d’origine, une option plus abordable pour un appareil Surface moderne, mais malheureusement, notre enthousiasme pour la suite a été quelque peu atténué compte tenu des rumeurs.

Les processeurs qui seraient censés être utilisés dans la nouvelle Surface Go 2 comprennent le Pentium 4425Y et Intel Core m3-8100Y, qui sont des modèles relativement obsolètes à ce stade (ce dernier a deux ans, une partie de 8e génération). Donc, en bref, nous ne nous attendons pas à de grandes choses en termes de mise à niveau des performances.

Cela dit, le Surface Go est conçu comme un appareil abordable, et en tant que tel, les spécifications ne mettront jamais le feu au monde – bien que si la vigne est correcte, il y aura au moins une option pour un processeur Core cette fois-ci. . Il y aura également des variantes LTE et non LTE, comme précédemment.

Une chose pour laquelle nous pouvons croiser les doigts, c’est que si elle arrive, la Surface Go 2 espère sortir des derniers produits Surface de Microsoft (à l’exception de la Surface Pro 7) et être conçue de manière plus réfléchie en matière de réparations. .