Microsoft suspend le travail sur un appareil à double écran exécutant Windows 10X – .

L’appareil Surface Neo à double écran de Microsoft, exécutant une version spéciale de Windows 10, ne sera pas commercialisé cette année comme initialement prévu. Cependant, le plus petit Surface Duo à double écran de la société, fonctionnant sous Android, est toujours sur la bonne voie pour une sortie en 2020, selon une source familière avec les plans de la société.

Le retard survient alors que Microsoft et d’autres acteurs du secteur de la technologie sont aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des perturbations commerciales à la suite de l’épidémie de COVID-19 dans le monde. C’est un revers dans les efforts plus importants de Microsoft pour populariser une nouvelle catégorie d’appareils à double écran articulés. C’est également remarquable car c’est la version Windows, et non l’appareil Android, qui sera retardée.

La nouvelle du retard Neo a été signalée pour la première fois par ZDNet et corroborée par CNBC, et confirmée séparément par .. La société a suspendu le développement de son système d’exploitation Windows 10X pour les appareils à double écran et se concentre plutôt sur le développement de Windows 10X d’abord pour les appareils à écran unique.

Panos Panay, directeur des produits de Microsoft, a informé mercredi les membres de son équipe de la pause dans les travaux sur Neo et Windows 10X pour les appareils à double écran, rapporte Mary Jo Foley de ZDNet, qui a noté que concentrer le développement de Windows 10X sur les appareils à écran unique initialement pourrait contribuer aux efforts de l’entreprise pour concurrencer Google Chromebooks.

Dévoilé à l’automne dernier, le Surface Neo doit comporter deux écrans de 9 pouces séparés par une charnière et un stylet et un clavier magnétiques pour la surface qui peuvent dépasser le haut de l’écran inférieur pour donner une expérience plus portable. L’orientation de l’écran se transforme de différentes manières pour s’adapter à une variété d’utilisations.

Surface Duo est un hybride smartphone-tablette articulé avec une paire d’écrans de 5,6 pouces. Microsoft s’associe à Google pour personnaliser le système d’exploitation Android.