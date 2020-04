Microsoft «suspend temporairement le recrutement» pour certains postes en raison de la crise COVID-19 – .

Microsoft arrête de nouvelles embauches pour des rôles spécifiques en raison de la nouvelle crise des coronavirus. Business Insider a d’abord rapporté la nouvelle.

«Nous continuons à rechercher des talents de pointe dans une gamme de disciplines tout en continuant à investir dans certains domaines stratégiques. Cependant, à la lumière des incertitudes présentées par Covid-19, nous suspendons temporairement le recrutement pour d’autres postes », a déclaré un porte-parole de Microsoft dans un communiqué.

Le gel des embauches et les licenciements frappent des entreprises de divers secteurs, y compris la technologie, au milieu de l’incertitude économique causée par COVID-19.

Certaines technologies de Microsoft, telles que ses services cloud et ses logiciels de collaboration Teams, sont devenues cruciales au milieu de l’épidémie de COVID-19 alors que les gens travaillent et jouent à la maison

Microsoft demande aux employés qui peuvent travailler à domicile de le faire jusqu’à nouvel ordre. Le mandat est en place depuis le 4 mars. L’entreprise emploie 53 973 personnes dans la région de Puget Sound et 151 163 dans le monde.