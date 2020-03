Microsoft Teams atteint 44 millions d’utilisateurs actifs par jour, soit 37% de plus en une semaine dans un contexte de surcroît de travail à distance – .

Microsoft Teams déploiera une nouvelle fonctionnalité de discussion instantanée plus tard cette année. (Image Microsoft)

Microsoft Teams connaît une croissance massive des utilisateurs alors que le travail à distance devient la norme au milieu de l’épidémie de COVID-19.

L’application de chat, de collaboration et de vidéoconférence a vu son nombre d’utilisateurs actifs quotidiens augmenter de plus de 37% au cours de la semaine dernière, passant de 32 millions à 44 millions d’utilisateurs dans le monde. Au cours de cette période, Microsoft a également signé six autres grandes entreprises avec plus de 100 000 utilisateurs chacune.

«COVID-19 a eu un impact sur la vie des gens du monde entier», a déclaré Jared Spataro, vice-président de Microsoft 365. «Nous pensons que ce sera un tournant dans la façon dont les gens travailleront et apprendront.»

Les logiciels qui permettent la collaboration à distance sont devenus essentiels alors que les entreprises mettent en œuvre des mandats de travail à domicile pour aider à ralentir l’apparition de nouveaux coronavirus, qui sont à l’origine de la maladie COVID-19. La société de vidéoconférence Zoom, par exemple, a vu ses actions augmenter de plus de 70% cette année alors que les autres valeurs technologiques dégringolent.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré qu’il “vivait sur des équipes” depuis plusieurs semaines depuis que le géant de la technologie de Redmond, basé à Wash, avait demandé aux employés de la région de Seattle de travailler à distance.

La technologie a «vraiment été une aubaine incroyable dans un moment comme celui-ci», a déclaré Nadella lors d’un point de presse virtuel cette semaine. Il a prédit qu’il y aura «un changement structurel fondamental dans la façon dont nous transcenderons certaines de ces frontières géographiques».

Spataro l’a appelé un «point d’inflexion».

Nous n’allons jamais recommencer à travailler comme nous l’avons fait.

“Nous allons regarder en arrière et réaliser que c’est à ce moment-là que tout a changé”, a-t-il déclaré. “Nous n’allons jamais recommencer à travailler comme nous l’avons fait.”

Les équipes sont en concurrence directe avec Slack sur le marché du chat professionnel et de la collaboration. Slack a dévoilé cette semaine une nouvelle refonte. Les géants de la technologie Google et Facebook proposent également des outils de chat et de collaboration sur le lieu de travail, et les lignes se brouillent entre les différents segments du marché, car de nombreuses applications combinent le chat et la vidéoconférence.

Microsoft a dévoilé le nouveau jalon utilisateur, ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités Microsoft Teams, dans le cadre du troisième anniversaire du produit. Microsoft Teams a fait ses débuts en 2017 et a atteint 20 millions d’utilisateurs en novembre dernier. Depuis son lancement, Teams s’est étendu au-delà du chat pour inclure des réunions virtuelles, des appels et d’autres fonctionnalités de collaboration.

Les nouvelles fonctionnalités à venir plus tard cette année incluent un outil de suppression du bruit en temps réel qui utilise l’intelligence artificielle pour minimiser le bruit de fond. La technologie peut filtrer le bruit, comme un sac de chips froissé pendant que quelqu’un parle.

Il existe également une fonction «lever la main» qui permet aux utilisateurs d’envoyer des signaux visuels quand ils veulent parler; une nouvelle intégration avec des casques d’écoute industriels fabriqués par Vancouver, Washington RealWear; prise en charge hors ligne et à faible bande passante pour les messages de chat; une fonction de discussion instantanée; Microsoft 365 Business Voice, qui transforme les équipes en un système téléphonique professionnel; et la première barre de collaboration certifiée pour Teams, un appareil appelé Yealink VC210 avec haut-parleurs, microphone et caméra.

Microsoft a commencé ce mois-ci à proposer un essai gratuit de six mois à la version premium de Teams.

Les équipes ont également connu récemment quelques difficultés, car le service a subi une panne qui a duré plusieurs heures en Europe plus tôt cette semaine. Les équipes ont également baissé le mois dernier.

Une enquête de RBC a montré que les entreprises Microsoft telles qu’Azure, Skype Entreprise et Microsoft Teams pouvaient aider l’entreprise à surmonter l’impact de COVID-19. Les actions de Microsoft ont baissé de 25% ce mois-ci dans un contexte de crise boursière plus large. La société a déclaré en février qu’elle ne disposerait pas des prévisions de revenus pour son segment d’activité «Plus d’informatique personnelle», qui comprend Windows, en raison de l’épidémie.

Les actions de Slack ont ​​chuté la semaine dernière après son rapport sur les résultats du quatrième trimestre. Slack n’a pas révélé ses numéros d’utilisateurs actifs mis à jour quotidiennement, mais a déclaré qu’il comptait 110 000 clients payants, en hausse de 25% sur douze mois. Slack a déclaré en octobre qu’il comptait plus de 12 millions d’utilisateurs quotidiens, une augmentation de 37% par rapport à l’année précédente.