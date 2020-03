Microsoft Teams en panne alors que le travail à distance sur les coronavirus prend racine

Les utilisateurs signalent des pannes majeures dans Microsoft Teams alors que le monde entame une nouvelle ère de travail à domicile.

L’outil de collaboration en ligne a été confronté à de graves tensions aujourd’hui, alors que des millions de travailleurs dans le monde commencent à se connecter à distance après la fin de l’épidémie de coronavirus dans le monde.

Cependant, de nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes avec Teams, des temps d’arrêt et des pannes tout au long de la journée.

Panne des équipes Microsoft

Les chiffres du service de panne en ligne Downdetector ont vu des pics de plaintes concernant les équipes Microsoft à 9 h 00 GMT, la plupart des effectifs britanniques et européens étant en ligne, 15 h 00 GMT – autant des États-Unis se sont connectés.

“Nous étudions les problèmes de fonctionnalité liés à la messagerie au sein de Microsoft Teams”, a écrit le compte Twitter officiel du support Microsoft 365 plus tôt dans la journée, après avoir fait face à un déluge de messages.

Microsoft a annoncé il y a deux semaines qu’elle offrirait un accès gratuit à sa suite de téléconférences afin d’aider les entreprises et les écoles à continuer de fonctionner malgré l’épidémie mondiale de coronavirus.

La société propose actuellement un essai gratuit de six mois de Microsoft Teams, avec le niveau premium du service, qui était initialement disponible en Chine avec certaines limitations, désormais également disponible pour les utilisateurs du monde entier. Depuis le 10 mars, Microsoft a également supprimé les restrictions de membre dans Teams et permettra aux utilisateurs de planifier des appels vidéo et des conférences.

Rival Google offre également un accès gratuit au service de réunion Hangouts avancé à tous les clients G-Suite et G-Suite for Educations à travers le monde.