Microsoft Teams franchit une nouvelle étape et dévoile une multitude de nouvelles fonctionnalités

Pour commémorer le troisième anniversaire de son application de collaboration en milieu de travail, Microsoft a annoncé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui arriveront aux équipes Microsoft plus tard cette année.

Comme de nombreux employés ont été contraints de rester à la maison récemment, le nombre de personnes travaillant à distance a considérablement augmenté. Microsoft Teams, qui a touché 20 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en novembre de l’année dernière, a vu une énorme augmentation du nombre de personnes utilisant le service et il compte désormais 44 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

Les nouvelles fonctionnalités récemment annoncées par Microsoft permettront aux organisations d’organiser des réunions à distance plus facilement et dans un article de blog, le vice-président de Microsoft 365, Jared Spataro a expliqué que la société était déterminée à faciliter le travail à distance, déclarant:

«Il est très clair que l’activation du travail à distance est plus importante que jamais et qu’elle continuera d’avoir une valeur durable au-delà de l’épidémie de COVID-19. Nous nous engageons à créer des outils qui aident les organisations, les équipes et les individus à rester productifs et connectés même lorsqu’ils ont besoin de travailler séparément. »

Nouvelles fonctionnalités

Pour aider les utilisateurs à éviter les distractions pendant les réunions, Microsoft prévoit d’introduire une nouvelle fonction de suppression du bruit en temps réel aux équipes plus tard cette année. En utilisant l’IA, l’entreprise sera en mesure de supprimer automatiquement le bruit de fond des appels.

Une fonctionnalité «lever la main» sera également proposée aux équipes Microsoft qui permettra aux utilisateurs de cliquer sur un bouton pour poser une question lors de réunions importantes ou chargées.

Les équipes bénéficieront même d’un mode hors ligne qui permettra aux utilisateurs de lire les messages de chat des équipes et de rédiger des réponses en l’absence de connexion Internet. Le service donnera également aux utilisateurs la possibilité de faire apparaître les chats dans des fenêtres distinctes pour permettre aux utilisateurs de basculer rapidement entre les chats.

Malgré le nombre élevé d’utilisateurs actifs quotidiens des équipes, les utilisateurs devront attendre plus tard cette année pour tester ces nouvelles fonctionnalités, mais il semble qu’ils faciliteront la participation aux réunions en ligne et le travail à distance pour les employés lors de leur publication.

