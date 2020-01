Microsoft Teams lance une nouvelle fonctionnalité Walkie Talkie pour une communication instantanée sur le lieu de travail – .

Microsoft ajoute une nouvelle fonctionnalité Walkie Talkie à Microsoft Teams qui permet aux collègues de communiquer instantanément via l’application de communication sur le lieu de travail de l’entreprise.

L’outil sera déployé en avant-première privée au premier semestre de cette année. Consultez le blog complet de Microsoft pour plus de détails et d’autres nouvelles fonctionnalités Teams à venir plus tard cette année, telles que la connexion par SMS.

Microsoft a déclaré en novembre que les équipes étaient passées à 20 millions d’utilisateurs quotidiens, soit une augmentation de 50% sur quatre mois. Les équipes rivalisent avec Slack.

Certains journalistes n’étaient pas ravis de la nouvelle technologie:

