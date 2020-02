Microsoft travaille sur de nouvelles icônes colorées pour Windows 10

que Microsoft allait mettre à jour la dernière version de son système d’exploitation avec une nouvelle série d’icônes, l’entreprise l’avait fait savoir depuis un certain temps. Plus précisément, les principes de la sont basés sur le nouveau processus de modification mis en œuvre par le géant de Redmond Conception fluide, caractérisé par de nouvelles finitions plus modernes et couleurs très vives.

«En repensant les icônes, nous avons été confrontés à deux grands défis créatifs. Nous devions communiquer l’innovation et le changement, tout en maintenant éléments familiers pour nos utilisateurs. Nous avons également dû penser à un système de conception flexible et ouvert, afin de couvrir un large éventail de contextes mais en restant toujours fidèle à Microsoft “, a-t-il expliqué. a expliqué Jon Friedman, vice-président d’entreprise pour la conception et la recherche de Microsoft.

Ce processus de vieillissement et de modernisation de Windows a été inauguré avec le lancement du de nouvelles icônes pour les outils du package Office, tels que Word, Excel, PowerPoint et OneNote en premier lieu.

Windows 10 reçoit de nouvelles icônes colorées

Maintenant, comme rapporté par les gars de The Verge, Microsoft a commencé à mettre en œuvre certaines des centaines de nouvelles icônes créées dans Windows 10. Pour le moment, les nouvelles icônes ont été mises à la disposition des utilisateurs de Windows 10 Fast Ring, qui devront les tester avant le déploiement officiel. Plus précisément, Microsoft a publié de nouvelles icônes pour l’application calculatrice, Groove Music, courrier, Enregistreur vocal, calendrier, Montre et Films & TV.

Les nouvelles icônes seront également implémentées dans Windows 10X, le Le système d’exploitation de Microsoft conçu pour les appareils à double écran. Pour le moment, nous ne savons pas quand ces icônes seront mises à la disposition de tous les utilisateurs de Windows.