Microsoft, un nouveau brevet pour les gants intelligents arrive

Microsoft travaille sur une série de gants intelligents. Les brevets montrent que les tissus intelligents sont l’une des technologies promises depuis longtemps. Alors que de nombreuses entreprises travaillent sur la technologie, les produits en question ne seront pas commercialisés très prochainement en raison des coûts encourus.

L’un des plus gros problèmes de ce type de technologie est qu’il nécessite une certaine flexibilité. Un nouveau brevet déposé en 2018 et publié par l’US Patent & Trademark Office la semaine dernière révèle l’approche de Microsoft au problème en question. La société travaille sur un dispositif de gants intelligent avec une rigidité variable, rapporte MS Poweruser.

La partie rigide du gant peut contenir des composants matériels difficiles à intégrer dans un tissu souple. Les doigts du gant, en revanche, restent souples. Cela permettra de nouvelles façons de rétroaction tactile dans certaines applications, par exemple dans la réalité virtuelle. Imaginez porter un casque VR et interagir avec des objets en réalité virtuelle. Le gant intelligent pourrait vous donner l’impression d’avoir un véritable objet entre vos mains.

Selon les documents, ce gant intelligent fonctionnera avec des périphériques plus conventionnels tels que les claviers, les souris, les écrans tactiles et les contrôleurs de jeu. Il convient également de noter que d’autres sociétés telles que Sony et Samsung “explorent” le territoire des tissus intelligents avec leurs conceptions de gants intelligents. Cependant, il est juste de se rappeler que les entreprises technologiques déposent des centaines de brevets chaque année. Malheureusement, certains d’entre eux ne voient jamais le jour.