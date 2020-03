Microsoft va acquérir Affirmed Networks pour renforcer ses offres cloud liées à la 5G – .

PDG Affirmed Networks Anand Krishnamurthy. (Photo de réseaux confirmés)

Microsoft a annoncé aujourd’hui qu’il allait acquérir Affirmed Networks, une startup de la région de Boston qui vend des logiciels de réseau virtualisé aux opérateurs mobiles.

“Cette acquisition nous permettra de faire évoluer notre travail avec le secteur des télécommunications, en s’appuyant sur notre plateforme cloud sécurisée et de confiance pour les opérateurs”, a déclaré Yousef Khalidi, cadre de Microsoft Azure, dans un article de blog. «Avec Affirmed Networks, nous serons en mesure d’offrir des solutions nouvelles et innovantes adaptées aux besoins uniques des opérateurs, y compris la gestion de leurs charges de travail réseau dans le cloud.»

Fondée en 2010, la technologie d’Affirmed Networks est déployée dans plus de 85 réseaux dans le monde. Les clients incluent AT&T, SoftBank, Vodafone et plus encore qui utilisent ses services pour déployer et faire évoluer leurs services mobiles.

“Nous avons été leur partenaire de choix alors qu’ils se préparent pour les réseaux et l’infrastructure de cinquième génération (5G)”, a déclaré Anand Krishnamurthy, PDG d’Affirmed Networks, dans un article de blog. «Désormais, les technologies combinées de Microsoft et d’Affirmed vont encore accélérer ce changement capital.»

La startup emploie plus de 500 personnes et a levé plus de 150 millions de dollars, dont 38 millions de dollars en février 2019.

Les termes du contrat ne sont pas divulgués. L’acquisition s’appuie sur le travail existant de Microsoft sur le cloud pour aider les entreprises de télécommunications dans leurs déploiements 5G. L’année dernière, Microsoft a signé un partenariat 5G avec AT&T.

«L’intégration de cette technologie et de cette équipe d’experts à Microsoft nous permet d’étendre notre offre de cloud computing aux opérateurs du monde entier qui cherchent de plus en plus à gérer leurs réseaux dans un environnement hybride», a écrit Khalidi. “Nous sommes ravis de notre avenir ensemble, où les opérateurs pourront mieux exploiter le cloud de Microsoft pour améliorer la rentabilité globale et créer de nouvelles sources de revenus.”

Mise à jour, 27 mars: Bloomberg a indiqué que l’acquisition valorisait Affirmed Networks à 1,35 milliard de dollars.