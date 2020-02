Microsoft va dépenser 1,1 milliard de dollars au Mexique pour des programmes d’accès numérique – .

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, prend la parole lors de la conférence des développeurs Microsoft Build à Seattle en mai 2019 (. Photo / Kevin Lisota)

Microsoft investit 1,1 milliard de dollars dans diverses initiatives au Mexique conçues pour étendre l’accès numérique dans le pays. La société de Redmond, Wash., A annoncé le programme jeudi.

Microsoft prévoit de créer une nouvelle région de centre de données cloud pour livrer ses produits logiciels d’entreprise aux institutions publiques et autres organisations au Mexique. La nouvelle région du centre de données étendra la portée mondiale du cloud de Microsoft à 57 régions dans 22 pays.

L’entreprise prévoit de créer trois laboratoires physiques en partenariat avec des universités mexicaines et une salle de classe virtuelle pour enseigner aux étudiants les compétences numériques. L’objectif du pilier éducation de l’initiative est de former des étudiants aux emplois de demain.

Dans le cadre du programme AI for Earth de Microsoft, la société investira également dans la recherche et la conservation des espèces de requins Mako de l’océan Pacifique mexicain.