Microsoft va tester les scanners personnels de type «Total Recall» dans deux centres de données, le bureau de Redmond et le mystère de la côte Est – .

Images d’un document de spécifications du scanner de sécurité personnel rapide R&S QPS201, déposé auprès de la FCC par Rohde & Schwarz en conjonction avec une demande d’installation chez Microsoft.

Microsoft est sur le point de tester un nouveau scanner corporel à ondes millimétriques sur quatre sites, selon deux documents déposés auprès de la Federal Communications Commission (FCC) au cours des dernières semaines.

L’appareil testé sera un scanner innovant qui utilise des algorithmes de rayonnement à ondes millimétriques et d’apprentissage automatique pour détecter des armes, des devises et peut-être même des objets aussi petits qu’une carte SIM de téléphone portable.

Comme les scanners d’aéroport modernes, le Rohde & Schwarz QPS201 peut détecter des objets en céramique et en plastique ainsi que du métal, mais il le fait avec seulement deux panneaux fixes qui peuvent scanner une personne en une fraction de seconde. Cela rappelle les scanners représentés dans le film de 1990 “Total Recall”, avec Arnold Schwarzenegger.

“Le scanner recherche des anomalies indiquant des objets inhabituels plutôt que certains éléments, ce qui lui permet de découvrir des menaces inconnues et nouvelles”, a écrit Rohde & Schwarz dans ses documents FCC.

Selon l’entreprise, Microsoft prévoit de mener une évaluation concurrentielle du prototype d’une solution de sécurité. «Microsoft a l’intention d’évaluer l’efficacité du scanner dans un vestibule avec d’autres équipements de sécurité pour créer une barrière de sécurité physique en libre-service», a écrit Rohde & Schwarz.

La société de numérisation a spécifié quatre emplacements distincts pour les tests, qui commencent en mars. L’un est un bureau Microsoft à Redmond appelé RTC-3. Les coordonnées de deux autres emplacements correspondent au parking d’une banque à Quincy, Washington, et d’une maison unifamiliale à Boydton, Va.

Le quatrième endroit semble encore moins probable – au milieu d’un échange de feuilles de trèfle de l’autoroute dans la banlieue du Maryland, entièrement inaccessible aux piétons.

Microsoft ne confirmerait ni ne refuserait les tests, tandis que Rohde & Schwarz n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires.

Cependant, en avril de l’année dernière, Microsoft a annoncé Azure Government Secret, des services cloud conçus exclusivement pour les agences militaires et de renseignement américaines pour les données classifiées de niveau secret. Une partie d’Azure Government Secret est constituée de deux centres de données secrets situés à plus de 500 miles l’un de l’autre, offrant une résilience géographique dans les scénarios de reprise après sinistre.

Selon les directives du ministère de la Défense, ces centres de données doivent disposer de systèmes de sécurité physiques étendus, y compris des caméras vidéo, des capteurs activés par le mouvement et des barrières de sécurité automatisées biométriques.

Microsoft a étendu ses offres globales pour les installations cloud militaires et gouvernementales de haute sécurité. En octobre de l’année dernière, Microsoft a remporté le contrat JEDI très convoité pour construire la plate-forme cloud de nouvelle génération du Pentagone, bien qu’Amazon proteste contre l’attribution du contrat. Le dépôt ne fait aucun lien explicite avec l’accord JEDI.

L’emplacement de test du scanner sur le parking de Quincy est à environ un mile du Columbia Data Center de Microsoft, un site gargantuesque de 270 acres qui a subi une expansion majeure en 2018. La maison en Virginie se trouve à une courte promenade de la même manière au Boydton Data Center de Microsoft, qui a augmenté pour la sixième fois l’an dernier, avec le plus gros achat d’énergie solaire aux États-Unis. Les deux centres sont distants de plus de 500 miles (en fait 2600 miles).

S’il s’agit des deux centres de données Azure Government Secret, qu’en est-il du mystérieux quatrième emplacement de test du scanner à Columbia, dans le Maryland? Le siège américain de Rohde & Schwarz est éloigné d’environ six miles, mais il ne semble pas y avoir d’installations appartenant à Microsoft à proximité. Le seul endroit probable pour un test semble être un bâtiment hautement sécurisé à proximité, autrefois utilisé pour la recherche sur les semi-conducteurs et la photonique, mais loué à un locataire du gouvernement américain non identifié depuis 2002.

Chaque formulaire FCC avertit les candidats que l’agence peut les punir pour avoir fait intentionnellement de fausses déclarations, telles que des emplacements de test incorrects, en révoquant des permis ou en imposant des amendes. Cependant, explique Steve Crowley, un ingénieur sans fil consultant, «il n’existe pas d’approche« réfléchie »pour le traitement de ces applications expérimentales à court terme et le personnel peut le laisser glisser.»