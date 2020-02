Microsoft veut apporter un antivirus différent sur iOS et Android

Microsoft a longtemps été au centre des préoccupations de Satya Nadella sous Windows, et sous ses nouveaux efforts se trouvent de plus en plus des services multiplateformes. Après avoir introduit son antivirus Defender sur Mac il y a environ un an, il annonce maintenant son intention de faire de même avec les systèmes d’exploitation mobiles.

Maintenant, en guise d’apéritif pour la conférence de sécurité RSA qui aura lieu début mars, Microsoft prétend travailler sur Versions iOS et Android et que ceux-ci seront montrés alors. Ils annoncent également la disponibilité de la version pour Linux, actuellement axée sur les entreprises.

Microsoft Defender ATP, entièrement multiplateforme

Après avoir renommé Windows Defender en Microsoft Defender, ceux de Redmond visent à augmenter la portée d’un autre produit. Ce qui n’est pas clair, du moins pour le moment, c’est comment ils ont l’intention de systèmes d’exploitation dans lesquels Microsoft n’a pas autant de capacité d’agir. Surtout dans le cas d’iOS.

Son utilité dans iOS, en cas de doute

Bien que dans le cas de Mac Windows Defender, il soit capable de suivre le système pour détecter les menaces, d’effectuer des analyses complètes du système de la manière la plus traditionnelle, il ne semble pas que cela soit possible dans iOS. En tout cas, il semble que l’approche initiale pourrait être empêcher le phishing – usurpation d’identité – pour empêcher les employés de l’entreprise de révéler à des étrangers des informations sensibles telles que les noms d’utilisateur et les mots de passe.

Selon CNBC, Rob Lefferts, un directeur de Microsoft, maintient que “les logiciels malveillants se produisent sur ces plates-formes”:

“Ils sont assez sûrs, mais ce n’est pas la même chose que l’assurance.”

Cependant, dans Android, il est relativement courant de trouver ce type de services à la fois dans Google Play et préinstallés sur les appareils de différents fabricants. L’écosystème Google dispose déjà de Google Play Protect, qui analyse les applications de son marché à la recherche de logiciels malveillants, bien qu’il soit également vrai qu’il est relativement courant que quelques-uns échappent à ce contrôle.

Cependant, entre la croissance entre les tensions résultant de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui existent antivirus indépendant et réputé comme ça, ils peuvent être utiles. En ce sens, Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) peut être utile dans les appareils Huawei qui doivent se conformer à AppGallery, comme le Mate 30. Et même avant l’alternative imminente qui combinera les efforts des principaux fabricants chinois.

Quoi qu’il en soit, comme ils le soulignent dans The Verge, cette paire de nouvelles applications partent de la plate-forme de la sécurité des entreprises de Microsoft, de sorte qu’ils peuvent ne pas être accessibles au public à quiconque souhaite les utiliser.

