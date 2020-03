Microsoft veut bannir le défilement saccadé du navigateur Edge – et Google Chrome

Microsoft continue de travailler dur sur son navigateur Edge remanié et vient de mettre en œuvre un changement qui rendra le défilement plus fluide lors de la visualisation de sites Web et de l’utilisation de la barre de défilement.

Et la bonne nouvelle est que, bien que ce changement soit encore en test, il est également arrivé en avant-première pour le navigateur Chrome (comme Edge est basé sur Chromium, le même moteur que Chrome, le navigateur de Google bénéficiera de certaines des modifications apportées par Microsoft. faire – comme celui-ci, avec un peu de chance).

Comme repéré par Windows Latest, Microsoft a déployé le tweak sur les premières versions d’aperçu d’Edge: Canary et Dev. Le déplacement déplace la barre de défilement composite vers le fil «impl», ce qui signifie que «même lorsque le fil principal est occupé, les utilisateurs peuvent continuer à interagir et à faire défiler à l’aide des barres de défilement». (Le compositeur est divisé en deux moitiés – le fil principal et le fil d’impl).

Il n’est pas nécessaire de connaître les tenants et aboutissants techniques exacts, bien sûr, mais la nouvelle façon de faciliter le défilement devrait être généralement plus réactive, et sera particulièrement utile lorsqu’il s’agit de sites Web occupés avec beaucoup de choses en cours, inaugurant une expérience de défilement plus fluide.

Le changement a été mis en œuvre dans le projet Chromium, ce qui signifie que d’autres navigateurs fonctionnant avec Chromium devraient pouvoir en profiter.

Chrome poli

En effet, l’un des ingénieurs logiciels de Microsoft a déclaré que ces avantages de défilement ont été récemment mis en œuvre avec Chrome Canary (pour être précis, la version 82.0.4072.0 de la première version de test du navigateur de Google a adopté ce nouveau schéma de choses).

L’ingénieur note: «Ce sera un perf [performance] gagner pour le défilement sur les navigateurs basés sur Chromium et nous rapproche tous d’un pas vers l’unification du défilement. »

Un autre changement utile récent dans le pipeline de Microsoft Edge est la possibilité de ne plus utiliser Bing comme moteur de recherche par défaut lorsque vous ouvrez un nouvel onglet, vous pouvez donc utiliser Google (ou votre autre site de recherche préféré) à la place.