Microsoft vient de dévoiler tranquillement le logo Xbox Series X – .

Microsoft vient d’enregistrer un nouveau logo Xbox Series X qui pourrait être utilisé sur la console de nouvelle génération, les jeux Series X et d’autres produits associés dans un avenir proche.

La société n’a pas encore officiellement présenté le nouveau logo, ni dévoilé l’emballage de vente au détail de la console et d’autres initiatives de marque.

Le logo PS5 de Sony a été dévoilé début janvier au CES 2020.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Microsoft et Sony ont tous deux décidé de lancer leurs consoles de nouvelle génération cette année, et 2020 aurait dû être une année importante pour les jeux. Puis la pandémie de coronavirus s’est produite, interrompant la vie telle que nous la connaissions. Des mesures de distanciation sociale strictes ont stoppé toutes les activités impliquant des foules de personnes, et c’est pourquoi nous n’avons pas eu d’annonces appropriées sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Microsoft avait un avantage considérable sur Sony, après avoir dévoilé le design de la console à la mi-décembre, bien avant que le monde ne commence à s’inquiéter d’une nouvelle maladie semblable à une pneumonie en provenance de Chine. Depuis lors, la société a pris une longueur d’avance sur Sony, révélant les spécifications complètes de la console et montrant le contrôleur Xbox avant que Sony n’ait eu la chance de correspondre aux mouvements de Microsoft. Mais toutes les nouvelles annonces Xbox ne sont pas censées être passionnantes, et la dernière révélation en est la preuve.

Microsoft vient de déposer une demande d’enregistrement de marque Series X qui montre le nouveau design du logo Series X. “La marque se compose du mot SERIES dans une formation verticale à la droite de laquelle apparaît une lettre stylisée X”, indique la demande.

Le logo pourrait être utilisé sur une variété de produits à l’avenir, de la console et de la manette de nouvelle génération aux jeux et autres accessoires liés aux produits Microsoft Series X.

C’est vraiment un détail sans importance, qui ne mérite aucune attention particulière. Après tout, les joueurs se rendront rapidement compte de ce que c’est une fois qu’ils commenceront à le repérer dans les magasins cette saison des fêtes, et ils s’habitueront à le rechercher quand il s’agit de magasiner pour des jeux dans les années à venir. C’est si Microsoft décide de l’utiliser. Nous n’avons pas encore vu l’emballage de vente au détail réel de la Xbox Series X et du nouveau contrôleur. La console devrait toujours être lancée pendant la période des fêtes, mais Microsoft n’a pas révélé de date de sortie ni d’informations sur les prix.

Il sera intéressant de voir si Microsoft propose un logo Series S similaire. La série S est le nom répandu de la nouvelle console Xbox moins chère que Microsoft devrait bientôt dévoiler.

Sony a fait grand cas du logo PS5, qui s’est avéré être exactement ce à quoi les gens s’attendaient. Début janvier, nous nous attendions tous à une sorte de teaser PS5 lors du grand événement CES 2020 de Sony. Ce que nous avons obtenu était quelque chose de complètement différent. Sony a récapitulé les annonces PS5 des mois précédents, le logo PS5 étant la seule nouvelle information que la société était prête à partager avec le monde à l’époque. À l’époque, nous nous attendions à ce que Sony dévoile la PS5 lors d’un événement PlayStation mi-février. Encore une fois, c’était bien avant que le coronavirus ne commence à se propager dans le monde entier.

Source de l’image: Microsoft

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.