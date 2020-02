Microsoft vous paiera jusqu’à 400 mille pesos si vous rencontrez un problème sur Xbox

Si vous êtes un fan de la console Microsoft, vous pouvez gagner beaucoup d’argent si vous offrez des informations pertinentes.

SET Puebla News

Les programmes de récompenses pour trouver les erreurs sont très courants dans les grandes entreprises, et peut-être les plus populaires dans ce type de dynamique sont Apple, Google et Microsoft. En fait, ce dernier a ouvert un nouveau programme de récompenses appelé Xbox Bounty, avec lequel il cherche à offrir une bonne somme d’argent à tous les joueurs, aux chercheurs en sécurité ou à toute personne qui trouve un problème sur Xbox.

Combien Microsoft paiera-t-il pour ces erreurs?

Comme le mentionne Microsoft, le nouveau programme Xbox vise à offrir de l’argent en échange d’informations qui découvrent des failles de sécurité dans le réseau et les services Xbox Live, et en fonction de la qualité des informations et de la gravité du problème, le Les utilisateurs peuvent recevoir de 500 à 20 000 dollars, c’est-à-dire de 10 000 à 400 000 pesos, selon le taux de change.

Cependant, toutes les catégories ont 3 degrés de qualité du problème divisés en “élevé”, “moyen” et “faible”, donc selon la qualité est le montant d’argent que vous pouvez recevoir.

Par exemple, des paiements plus importants seront fournis aux utilisateurs qui trouvent des trous qui permettent l’exécution à distance de code malveillant, même s’ils ont laissé les attaques DDoS hors de cette liste, tout ce qui implique le phishing des employés de Microsoft ou des clients Xbox.

D’autre part, Microsoft a déclaré que ce programme est ouvert au public, y compris aux joueurs, mais attend des rapports de haute qualité avec des écrits détaillés ou des démonstrations vidéo, et une preuve claire du problème.

Quelles consoles et services participent au programme?

Les consoles où vous serez payé pour trouver des erreurs sont les suivantes:

• Xbox 360.

• Xbox One.

• Xbox One S.

• Xbox One X.

Des services tels que:

• Xbox Live Gold.

• Projet xCloud.

• Xbox Game Pass.

Source: UNOCERO

ARP