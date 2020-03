Mieux appeler Saul La saison 5, l’épisode 6 a un œuf de Pâques cassant de Mike

Le badass intimidant et le curmudgeon général Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) ont laissé tomber un oeuf de Pâques de Breaking Bad en Tu ferais mieux d’appeler Saul saison 5, épisode 6 “Wexler v. Goodman”. Ancien flic corrompu, Mike est un expert en technologie et en surveillance avec une connaissance approfondie des outils et des preuves médico-légales. Actuellement sur Better Call Saul, il est involontairement entraîné dans le cercle intérieur de l’empire de la drogue en expansion de Gus Fring (Giancarlo Esposito). Les fans de Breaking Bad savent qu’il se retrouve pleinement ancré dans ce monde en tant que bras droit de Fring.

Mike est une force concentrée et presque totalement sans humour sur Better Call Saul et Breaking Bad, donc voir son côté plus léger est toujours amusant. Les téléspectateurs peuvent le voir adorer sa petite-fille de temps en temps, mais même cette relation a pris un tournant vers le sud dans la saison 5. Heureusement, sa tentative de cadrer Lalo a fait ressortir ce côté.

Connexes: Mieux appeler Saul Saison 5: Pourquoi Kim veut épouser Jimmy

Dans “Wexler v. Goodman” de Better Call Saul, Mike utilise le pseudonyme de Dave Clark pour se faire passer pour un enquêteur privé. Ce n’est pas la première fois qu’il est appelé par ce nom dans la série, le médecin de Gus se référant à lui en tant que “M. Clark” dans la saison 3. Cependant, l’utilisation répétée rappelle plus ouvertement l’alias de Breaking Mauvaises origines.

Dave Clark a été utilisé pour la première fois par Mike dans le premier épisode de Breaking Bad saison 5, “Live Free Or Die” lors d’un appel se faisant passer pour un inspecteur postal alors qu’il était dans une pièce avec Walter White (Bryan Cranston) et Jesse Pinkman (Aaron Paul). Il dit: «Inspecteur Dave Clark, comme le Dave Clark Five». Le Dave Clark Five, bien sûr, était un groupe de rock anglais actif principalement dans les années 1960. Il n’y a aucune preuve si la personne de l’autre côté a reconnu la référence, mais cela donne certainement aux téléspectateurs un peu de recul sur les goûts de Mike. Il est, après tout, un baby-boomer.

En plus d’étoffer les personnages de manière beaucoup plus détaillée (comme la trame de fond tragique de Mike), Better Call Saul regorge également de rappels Breaking Bad à attraper, souvent cachés dans des endroits sans méfiance. Dave Clark n’est que le dernier en date, les semaines précédentes ayant fait un signe de tête à l’introduction de Saul Goodman et peut-être même Jesse Pinkman

Lalo n’était pas tout à fait en détention lorsque l’épisode “Wexler v. Goodman” de Better Call Saul a pris fin. Dans la voiture et entouré, il a choisi de déposer ses clés par la fenêtre de la voiture après avoir envisagé d’utiliser son arme à feu. Il semble bien que Mike, ou était-ce Dave Clark, avait récupéré son homme. Mais Tu ferais mieux d’appeler Saul surprend toujours, alors nous devrons voir si le plan de Mike a fonctionné pour sortir définitivement Lalo de la rue.

Suivant: Better Call Saul Saison 5, épisode 6 pourrait avoir référencé Jesse Pinkman