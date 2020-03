Mieux appeler Saul rend la mort de Krazy-8 encore plus tragique

L’épisode le plus récent de Tu ferais mieux d’appeler Saul a révélé un autre détail sur le passé de Krazy-8 qui rend sa mort éventuelle sur Breaking Bad encore plus tragique. L’une des beautés de Better Call Saul est de savoir comment il ramène des personnages plus petits de Breaking Bad et prend le temps de les étoffer et de montrer comment et pourquoi ils ont fini par croiser les chemins de Saul Goodman, Walter White et Jesse Pinkman.

Le spectacle a créé des personnages bien-aimés comme Nacho Varga et Lalo Salamanca à partir de lignes simples sur Breaking Bad, et le ciel semble être la limite quand il s’agit de la façon dont Peter Gould et le reste de l’équipe créative utilisent Breaking Bad comme saut. point de départ pour créer à la fois des personnages et des intrigues sur Better Call Saul. Avec la saison 5 en cours et la saison 6 confirmée comme la dernière de la série, Better Call Saul accélère les choses et est plus proche que jamais en termes de ton et de calendrier de son émission parent Breaking Bad.

Domingo Molina (Max Arciniega), alias Krazy-8, est l’un des personnages qui a reçu encore plus de backstory qu’il n’en a obtenu sur Breaking Bad. Comme les fans de Breaking Bad le savent, Krazy-8 était un trafiquant de drogue qui a également travaillé comme informateur pour la DEA, et il a finalement été tué par Walter White après avoir été pris en otage dans l’épisode émotionnel “… Et le sac est dans la rivière . ” Cependant, l’épisode le plus récent de Better Call Saul, “The Guy For This”, a largué une bombe majeure concernant Krazy-8 qui rend sa mort encore plus tragique. La seule raison pour laquelle il était un informateur en premier lieu était qu’il était utilisé comme un pion dans la querelle entre Gus Fring et la famille Salamanque.

Après avoir été arrêté par la police lors de l’épisode de la semaine dernière, Krazy-8 est jeté en prison, ce qui pose un problème pour Lalo Salamanca et son aile du cartel. Bien que Nacho propose à contrecœur de “prendre soin” de Krazy-8, Lalo décline, et à la place, Nacho le présente à Saul Goodman. Lalo renforce Saul en tant qu’intermédiaire pour Lalo et Krazy-8: Lalo fournira à Saul toutes les informations qui doivent être transmises à Krazy-8, et en raison de la confidentialité avocat-client, Krazy-8 peut obtenir les informations sans il a été entendu par la police.

Krazy-8 est initialement sceptique quant à l’apparition soudaine de Saul, mais après un peu convaincant, il accepte de jouer le jeu. C’est à ce moment de l’épisode que les agents de la DEA Hank Schrader et Steven Gomez (de Breaking Bad fame) amènent Krazy-8 pour un interrogatoire, et il devient un “rat” du cartel. Avant cet épisode, on croyait que Krazy-8 était un véritable rat et avait allumé le cartel de sa propre volonté, mais comme cela est révélé dans “The Guy For This”, Krazy-8 n’est pas en fait un mouchard – il est juste faire ce que Lalo lui dit de faire.

La révélation que Krazy-8 ne fait que suivre les ordres et n’a pas vraiment mouchardé sur les Salamancas peut ne pas sembler énorme, mais elle a des répercussions assez importantes lorsqu’elle est considérée parallèlement à la chronologie de Breaking Bad. La seule raison pour laquelle Krazy-8 finit par rencontrer Walter est parce que son cousin Emilio pense que Walt est le rat qui travaille avec la DEA. Parce qu’Emilio (à tort) croit que Walt est le rat, Emilio et Krazy-8 finissent tous les deux morts – Emilio via le gaz de phosphine, et Krazy-8 après avoir été retenu captif pendant plusieurs jours puis étouffé par le verrou de vélo par Walt.

La tragédie de la mort de Krazy-8 a résonné avec les fans dans la saison 1 de Breaking Bad après son cœur à cœur avec Walter dans lequel le public a entendu parler de sa famille et de son père, mais le meurtre de Krazy-8 devient encore plus triste maintenant que les fans de Tu ferais mieux d’appeler Saul sais qu’il n’était même pas un vrai rat. À la fin de la journée, Krazy-8 n’a snitché que parce qu’on lui avait dit de le faire, et donc sa mort n’est survenue que parce qu’il était un pion qui s’est retrouvé pris dans un plan beaucoup plus vaste.

