mieux éviter certains de ces modèles Apple et Xiaomi

la smartphone continuer à être les protagonistes de diverses études scientifiques étant donné les nombreux doutes et perplexités des gens au sujet de la radiation qu’ils libèrent. De nombreuses études continuent d’être menées par de nombreux scientifiques, mais les résultats ne sont toujours pas concrets et sans ambiguïté.

Beaucoup veulent connaître la vraie vérité, mais en l’absence de tels résultats, il est bon de s’appuyer sur Valeur SAR de chaque smartphone. Il s’agit d’un paramètre qui indique la quantité de rayonnement que le corps humain peut absorber lorsqu’il est exposé à un champ électromagnétique.

Smartphones et radiations: attention à ces modèles, ils dégagent une très grande quantité de radiations

Comme mentionné précédemment, il est bon de s’appuyer sur Valeur SAR pour découvrir le danger d’un smartphone puisque chaque modèle a une valeur spécifique. Découvrir ces valeurs est laOffice fédéral allemand de radioprotection qui a pour mission de vérifier chaque modèle avant sa mise sur le marché.

Pour prendre possession des données collectées par leInstitution allemande C’est Commify qui a décidé de publier la liste des smartphones les plus dangereux car ils dégagent une plus grande quantité de rayonnement. En fait, en premier lieu Xiaomi Mi Max 3 avec une valeur SAR de 1,58, le modèle est à la deuxième place One Plus 6T avec 1,55 et enfin à la troisième place est le modèle Honneur 8 avec 1.5.

La liste, cependant, ne s’arrête pas là et se poursuit avec de nombreux autres modèles; par exemple: Huawei P9 Plus avec 1,48, Motorola Moto Z2 Play avec 1,45, Huawei P9 avec 1.43, pour suivreiPhone 7 avec 1,38 et leiPhone 8 avec 1,32.