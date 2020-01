Mighty Mice débarque à bord du cargo SpaceX Dragon – .

Une troupe de souris musclées faisait partie de plus de 3500 livres d’expériences et d’équipements qui sont revenus sur Terre aujourd’hui lorsqu’une capsule cargo robotique SpaceX Dragon s’est éclaboussée dans l’océan Pacifique à la fin d’une mission de ravitaillement d’un mois vers la Station spatiale internationale.

Mighty Mice in Space est une expérience qui étudie des souris qui ont été élevées pour manquer de myostatine, un facteur de croissance qui limite normalement la croissance musculaire chez la souris et l’homme. L’étude pourrait indiquer des stratégies de lutte contre la perte musculaire pendant des périodes prolongées en apesanteur, ce qui représente un risque professionnel pour les astronautes. Des dizaines d’autres expériences ont également été retournées, y compris des enquêtes financées par Boeing qui se concentrent sur la réparation de l’ADN endommagé et la production de protéines anticancéreuses.

Le Dragon de SpaceX a également ramené une unité de charge-décharge de batterie défectueuse, ou BCDU, qui ne s’est pas activée lors de son installation lors d’une sortie dans l’espace en octobre. L’unité a dû être remplacée, et maintenant qu’elle est de retour sur Terre, les équipes de la NASA vont essayer de la réparer.

Pendant le départ du Dragon de la station, le souffle de ses propulseurs a semblé secouer les panneaux solaires d’un autre cargo robotisé qui était stationné à la station, le Cygnus de Northrop Grumman. Les équipes au sol de la NASA assureront le suivi de l’observation, transmise par l’astronaute italien Luca Parmitano, pour s’assurer que le Cygnus n’a pas été endommagé. Un autre Cygnus devrait être lancé depuis la Virginie lors d’une mission de réapprovisionnement de la station en février.