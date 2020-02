Milan consacre un espace à la cybersécurité

Cisco, une multinationale spécialisée dans les réseaux inaugure un espace au Musée National des Sciences et Technologies de Milan dédié à la cybersécuritéou la cybersécurité qui devient de plus en plus importante chaque jour, compte tenu de la façon dont le monde des technologies de l’information est désormais mélangé à notre vie quotidienne.

En quoi consiste exactement cet espace innovant

la Centre de co-innovation Cisco Cybersecurity, c’est le nom de cet espace dédié à la co-innovation, c’est le premier espace en Europe et le deuxième au monde. Il s’agit d’un espace spécifiquement dédié à laboratoires de développement d’innovations diverses, d’espaces de démonstration, lieux de rencontre pour chercheurs et développeurs, devant pouvoir organiser des séminaires et des réunions thématiques. Beaucoup de travail sera fait sur la vie privée des citoyens mais aussi sur la protection des entreprises, avec une tentative de diffusion de la culture technologique et scientifique actuelle qui lui est étroitement liée. Il y aura également des réunions éducatives avec les jeunes, des ateliers, ainsi que des événements spéciaux le week-end, tels que le Semaine numérique de Milanou Nuit des chercheurs européens.

Cet espace sera également ouvert aux familles et toute personne curieuse d’en savoir plus sur la cybersécurité. L’une des choses importantes qui se produiront au sein de cet espace, sont avant tout les formations qui y auront lieu, car cet espace deviendra la Cisco Networking Academy, où Cisco apportera et fera un don au Musée de Milan qui l’héberge, une série de équipements et appareils technologiques de toutes sortes. À Scuola di Internet, ce sera l’un des projets qui seront accueillis par le Musée, un événement dédié spécifiquement à l’éducation des enfants à une utilisation plus consciente d’Internet. sur 20 millions d’objets sont connectés à Internet aujourd’hui et bientôt ils atteindront plus de 500 millions, le temps est donc venu de consacrer plus de temps à coopération entre Cisco et d’autres entités impliqués.