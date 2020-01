Millennium Bug: et si l’apocalypse arrivait le 19/01/2038? Tecnoandroid

Dans le 31 décembre 1999, désormais éloigné, les craintes concernant le changement de siècle et de millénaire ils étaient nombreux et, avouons-le, beaucoup d’entre eux étaient des peurs complètement irrationnelles, comme la peur de la fin du monde, d’une apocalypse imminente due à une catastrophe naturelle ou à un jugement universel. Mais il y avait, entre autres, une peur plus sensible cela avait à voir avec l’informatique. Nous parlons de la Bug du millénaire.

Qu’est-ce que le bogue du millénaire et pourquoi nous le craignons encore

Le bogue du millénaire c’est un défaut du système ce qui aurait dû se produire avec le début du nouveau millénaire en raison d’un problème général du système informatique concernant la façon de compter le temps programmé sur les ordinateurs. Guichets automatiques, parcmètres, montres électroniques et autres machines similaires ils auraient dû se détraquer rendant impossible l’utilisation des paiements électroniques, ainsi que des retraits. Ce n’est pas un hasard si à l’époque de nombreuses personnes avaient vidé leurs comptes de cette peur. La raison était en fait concrète: les systèmes avaient en effet été programmés pour ne compter que les dizaines, pas les centaines. Cela aurait amené les ordinateurs à compter à nouveau depuis 1900, date à laquelle on a pris la place en 2000. Bien sûr, de nombreux informaticiens ont travaillé sur le problème, ce qui l’a beaucoup freiné. Dans le jargon informatique le bug s’appelait Y2k Bug et cela a coûté, selon une estimation du temps, entre 300 et 500 milliards de dollars. Mais qu’ont-ils fait exactement pour résoudre le problème? Réécrire le code à partir de zéro pour passer à 4 chiffres aurait été assez long et complexe, alors ils ont simplement programmé le système pour qu’il compte jusqu’en 2020, en supposant que dans les 20 prochaines années, il serait les systèmes auraient été presque entièrement renouvelés.

Mais les comptes font mal, car de nombreux systèmes de l’époque sont toujours les mêmes, donc c’est reparti. Des milliers d’écus ont été mis à jour au cours de la première semaine de janvier, reportant à nouveau le problème. Cependant, comme de nombreux systèmes sont encore obsolètes, ils sont programmés pour compter le temps de départ à partir du 1er janvier 1970 et ils ne peuvent pas aller plus loin que 2147483647 secondes, qui, selon les calculs, devrait expirer 19 janvier 2038 à 03:14:07. D’ici là, une mise à jour de tous les systèmes sera essentielle, ou le problème sera d’une plus grande ampleur que le précédent.

