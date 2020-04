Minecraft avec RTX est un vrai show, Beta disponible dès demain

L’année dernière, NVIDIA a annoncé qu’il a commencé un collaboration avec Minecraft cela conduirait à une nouvelle édition du jeu, avec des graphismes beaucoup plus réalistes, riches en détails, en ombres et avec une gamme de couleurs beaucoup plus large, grâce à la mise en œuvre de la technologie de lancer de rayons avec RTX.

Eh bien, à partir de demain, jeudi 16 avril, Minecraft avec RTX sera disponible en version bêta pour tous les propriétaires de l’édition Windows 10 du jeu. Pour bénéficier des nouveaux graphismes Minecraft, vous devez cependant en avoir un Carte vidéo série RTX 2000 avec prise en charge du lancer de rayons. En plus de cela, NVIDIA a également mis en œuvre le DLSS 2.0, capable d’offrir des performances 70% supérieures à celles qui peuvent être obtenues avec DLSS désactivé.

Le monde de Minecraft prend vie avec RTX

en Minecraft avec RTXcomme dans le monde réel, les lumières illuminent les bâtiments et ils projettent des ombres précisément, l’eau reflète l’environnement les matériaux environnants et physiques, aussi simples soient-ils, deviennent plus réalistes et colorés.

«Le cœur de Minecraft est la construction de blocs. Les GPU GeForce RTX transforment le monde de Minecraft en le rendant plus réaliste et en ajoutant des effets de lumière, d’ombres, de reflets, de réfraction et plus encore, enrichissant le kit d’outils mis à la disposition des joueurs “, a-t-il commenté Saxs Persson, directeur créatif de Minecraft chez Microsoft.

Minecraft RTX comprendra six nouvelles cartes qui permettra aux joueurs d’exploiter tout le potentiel du lancer de rayons et de profiter pleinement des nouveaux graphismes, ainsi que d’un série d’outils conçus pour aider l’utilisateur à créer son propre monde.