Minecraft Dungeons: premier gameplay sur Youtube

L’arrivée de Donjons Minecraft C’est, sans aucun doute, l’une des nouvelles les plus attendues par l’immense communauté de fans de voir la réalité en cubes. La mauvaise nouvelle, vous le savez probablement déjà, est qu’en raison des terribles circonstances que nous vivons, son lancement, initialement prévu pour avril, va être retardé. Mojang Elle n’a pas encore donné de nouvelles dates, et la communauté garde les doigts croisés car c’est au deuxième trimestre de cette année, mais pour le moment tout est une grande inconnue.

Cependant, tout ne sera pas une mauvaise nouvelle, non? Donc, en l’absence d’une date d’arrivée précise sur le marché, nous nous sommes réveillés aujourd’hui avec une vidéo de pas moins de 45 minutes, dans laquelle nous pouvons voir un gameplay complet de l’une des aventures que Minecraft Dungeons nous proposera. Trois quarts d’heure qui nous permettront de connaître les mécaniques du jeu, les niveaux de difficulté, les ennemis que nous allons affronter, les récompenses que nous obtiendrons en cours de route … oui, une expérience de jeu complète.

Pour ceux qui n’avaient aucune nouvelle de Minecraft Dungeons, précisez qu’il s’agit d’une nouvelle “saveur” de ce jeu populaire, dans lequel certains de ses éléments les plus représentatifs sont pris, mais offre un modèle de jeu complètement différent. Comme point de départ, le joueur aura une épée et un arc, et dès le premier moment, il devra effectuer une série de tâches, tout en faisant face à toutes sortes d’ennemis et en obtenant de nouveaux objets pour améliorer ses armes et ses compétences.

Il est important, très important, de souligner que ni l’exploitation minière ni la construction n’ont une place dans ce titre. Si vous pouvez améliorer (chetar, parler dans le journal de la communauté) vos armes, et les précieuses émeraudes du titre original ont également une présence ici. Cependant, oubliez de créer une maison confortable, d’explorer les entrailles de la terre à la recherche de diamants et d’acquérir peu à peu de l’expérience (oui, l’agriculture en Newspeak). Ici, les ennemis seront votre occupation principale dès la première minute.

Les graphismes, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, ne renoncent pas à l’aspect original du jeu, bien que sa taille et sa perspective visuelle ont été modifiées. En premier lieu, cela peut être étrange, mais il suffit de voir quelques minutes de jeu pour comprendre que si vous gardez les yeux sur la première personne, le niveau de complexité du jeu serait beaucoup plus élevé. Et, ce qui est pire, son gameplay serait assez diminué. Cependant, il sera amusant de voir si la communauté décide de reproduire les scénarios Minecraft Dugeons dans le Minecraft original.

Minecraft Dungeons vs Minecraft 1.16

Ce qui semble suivre son plan prévu est la future version de Minecraft, 1.16, sur laquelle j’ai déjà commenté quelque chose ici. Et bien que chaque nouvelle version du jeu apporte des nouvelles intéressantes, c’est probablement l’une des plus attendues pour deux raisons: les nouveaux biomes de nether, et la Netherite, quelques améliorations qui nous rendront plus pressés que jamais d’obtenir l’obsidienne nécessaire pour créer notre portail vers le bas. Nous vous en dirons plus sur ces nouvelles et sur d’autres lors de la sortie de cette version.

Ce qui est frappant, c’est que si 1.16 suit son plan prédéfini et que le retard de Minecraft Dungeons est de quelques semaines, nous pouvons trouver l’arrivée des deux titres pratiquement simultanément. Quelque chose qui, en même temps, sera une grande joie et une énorme source de stress pour les fans (y compris moi-même), qui devront choisir quoi explorer en premier: le nouveau néant ou les aventures proposées par Dungeons?

Ce qui semble également clair, c’est que Mojang (c’est-à-dire Microsoft), il était clair pour lui qu’il devait donner une réponse claire, énergique et rapide à ce qui pourrait devenir son principal rival l’année prochaine. Je parle bien sûr de Hytale, le titre qui aspire à devenir le successeur. Avec Minecraft Dungeons, peut-être Hypixel Studios avoir un peu plus difficile. Bien sûr, en réalité, au final, tout ce qui peut se traduire par ce qui est à venir est encore mieux que ce à quoi nous nous attendions déjà.