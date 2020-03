Minecraft Earth, la nouvelle mise à jour vous permet de jouer à la maison

Le titre AR mobile de Microsoft, Minecraft Earth, suit l’exemple de Pokémon Go en introduisant de nouvelles fonctionnalités. Ces innovations visent à simplifier le jeu depuis chez soi, car lors de la pandémie de coronavirus il n’est pas possible de rencontrer d’autres joueurs et de faire équipe.

Pour commencer, vous aurez un meilleur accès aux «tappables» (ressources comme l’herbe, les pierres et le bétail), car ils se reproduiront plus souvent et près de chez vous. De plus, Minecraft Earth a introduit des “cristaux d’aventure” qui génèrent des aventures là où vous êtes, vous n’avez donc plus à sortir les chercher.

Mises à jour de Minecraft Earth avec un nouveau contenu pour Android et iOS

Le jeu AR, comme Pokémon Go, est conçu pour être utilisé dans le monde réel, ce qui est actuellement impossible dans de nombreux endroits. Récemment, Niantic a introduit des changements conçus pour rendre le jeu jouable à la maison, y compris un pack de 100 Poké Ball pour 1 PokéCoin. Ce pack 1 PokéCoin changera chaque semaine. La société a également augmenté les bonus quotidiens et augmenté le nombre de cadeaux disponibles par jour à 30.

L’équipe de Minecraft Earth a déclaré avoir développé ces fonctionnalités conformément aux directives de l’Organisation mondiale de la santé et du Center for Disease Control pour éviter les lieux publics et les réunions de 10 personnes ou plus. D’autres nouvelles fonctionnalités incluent une limite supérieure, des squelettes d’araignées osseuses, des plaques de forêt sombre, des foules de boues tropicales et une protection du Golem de la fournaise.

La mise à jour a déjà été publiée et devrait être disponible pour tous les utilisateurs d’Android et iOS.