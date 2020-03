Minecraft propose aux étudiants une visite gratuite de l’ISS

Afin d’aider les étudiants confinés à la maison à continuer à apprendre, Minecraft propose de nombreux supports pédagogiques gratuits.

Minecraft a maintenant une nouvelle catégorie sur son marché, appelée Éducative. L’un des plus frappants et attrayants est de pouvoir visiter la Station spatiale internationale (ISS), ainsi que d’autres très intéressantes telles que la découverte de nouvelles choses sur la biologie marine, les énergies renouvelables et l’histoire grecque.

Les élèves seront capables de relever des défis de construction, des énigmes logiques ou des travaux d’écriture créative. Certains de ces nouveaux supports pédagogiques sont basés sur des mondes créés par les créateurs de Marketplace.

Sur le site officiel de Minecraft, ils ont rapporté: «Les enseignants du monde entier font de leur mieux pour fournir des leçons numériques aux 500 millions d’élèves qui ne vont pas à l’école à cause de la pandémie de COVID-19. Ce n’est pas une tâche facile et nous voulons faire notre part pour aider les jeunes à rester vifs et stimulés. »

Une douzaine de programmes éducatifs sont disponibles pour renforcer les options d’apprentissage à distance des élèves lors des mesures de l’état d’alarme. À l’heure actuelle, en Espagne, il a été prolongé jusqu’au 11 avril, comme l’a signalé le Premier ministre il y a quelques jours, et peut-être peut-il être encore étendu pour lutter contre le virus COVID-19. Ce type de matériel pédagogique est donc très apprécié par des milliers d’étudiants.

Tous ces mondes peuvent être téléchargés gratuitement à partir d’aujourd’hui sur toutes les versions de Bedrock Minecraft, et seront disponibles gratuitement jusqu’au 30 juin.

Plus tôt ce mois-ci, Mojang a offert aux enseignants et aux étudiants disposant de comptes Microsoft 365 Education un accès gratuit à Minecraft: Education Edition, également jusqu’à la fin du mois de juin.

En raison de la fermeture d’écoles dans le monde, de nombreux enseignants et étudiants doivent recourir à l’apprentissage à distance / en ligne pour maintenir l’intérêt des élèves. Pour les aider à rester connectés aux cours, Minecraft: Édition Éducation est disponible jusqu’en juin 2020 pour tous les enseignants et étudiants qui ont un compte Office 365 Éducation valide et un appareil Windows, Mac ou iPad.