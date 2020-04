Minecraft RTX beta commence le 16 avril, prend en charge DLSS 2.0

NVIDIA a confirmé dans une présentation en ligne tenue aujourd’hui que la version bêta de Minecraft RTX sera disponible sur 16 avril, c’est-à-dire à partir de ce jeudi, et a confirmé un détail aussi intéressant qu’important, qui prendra en charge la technologie DLSS 2.0.

Il y a beaucoup à dire, alors nous allons par parties. La bêta de Minecraft RTX ne sera compatible qu’avec Windows 10, et pour la déplacer il faudra en avoir au moins un GeForce RTX 2060. En effet, cela signifie que nous n’atteindrons de bonnes performances que sur les cartes graphiques avec du matériel dédié à l’accélération du lancer de rayons.

Le RTX 2060 devrait suffire à déplacer Minecraft RTX en 1080p avec un bon niveau de qualité et de fluidité. En revanche, le RTX 2070 devrait faire de même en 1440p et d’un RTX 2080 nous devrions déjà avoir une expérience plus que acceptable dans 2160p. Veuillez noter que nous avons fait une estimation, et jusqu’à ce que nous ayons des tests de performance concrets et fiables, nous ne pouvons rien tenir pour acquis.

Minecraft RTX: cube de lancer de rayons

La plupart des jeux triple A qui utilisent le lancer de rayons le font de manière très limitée. C’est une conséquence directe de l’idée de rendu hybride que NVIDIA a choisie avec la série RTX 20 et des exigences propres aux jeux actuels. Rendre, par exemple, un jeu comme Metro: Exodus avec le lancer de rayons appliqué aux ombres, aux reflets et aux effets d’éclairage coûterait tellement en termes de performances ce qui serait pratiquement impossible.

Cependant, cela ne se produit pas avec des jeux moins complexes, tels que Quake 2 RTX, qui utilise le lancer de rayons à ces trois points clés et maintient des performances plus qu’acceptables grâce à l’utilisation de la résolution dynamique et de sa faible charge géométrique. Eh bien, avec Minecraft RTX, nous sommes confrontés à un cas similaire au logiciel id classique, bien qu’avec des nuances de différenciation importantes.

Dans Minecraft RTX ray tracing est entièrement appliqué, ce qui signifie que nous avons l’éclairage, les ombres et les réflexions générées par le ray tracing. Ce jeu a une approche beaucoup plus ouvert et massif que Quake 2 RTX, entraînant un impact significatif sur les performances, un problème que NVIDIA a résolu avec l’application DLSS 2.0.

Grâce au redimensionnement intelligent DLSS 2.0, il est possible améliorer le taux de trame par seconde jusqu’à 70% dans Minecraft RTX sans réduire visiblement la qualité de l’image. Cette technologie sera disponible en trois configurations: performance, équilibrée et qualité, cette dernière étant celle qui privilégiera une qualité d’image supérieure.

Dans ce cas, le mode cela dépendra de la résolution à laquelle nous jouons. Ainsi, si nous utilisons le jeu en 1080p, l’activation de DLSS 2.0 se fera en mode qualité (redimensionnement à ladite résolution à partir de 720p); si nous jouons en 1440p, le mode équilibré est activé (redimensionnement à partir de 835p); et enfin, si nous jouons en 2160p, le mode performance est activé, ce qui rend à partir de 1080p.

La vidéo que nous vous laissons à la fin comprend une comparaison simple de l’énorme différence que le traçage de rayons fait dans Minecraft RTX. Je vous rappelle qu’AMD va prendre en charge l’accélération matérielle du lancer de rayons avec la Radeon RDNA 2, une génération graphique qui sera présentée plus tard cette année et qui alimentera les consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X.