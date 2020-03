Minecraft RTX gaspille son potentiel avec de nouvelles cartes

NVIDIA continue de travailler sur Minecraft RTX, un projet très important qui représente l’intégration de la technologie de lancer de rayons dans l’un des jeux les plus pertinents du panorama actuel.

L’un des mouvements les plus importants que NVIDIA ait réalisés à cet égard a été la publication d’une série de tutoriels contenant des informations très utiles pour créer des cartes et de nouveaux «mondes»Dans Minecraft RTX, et comment pourrait-il en être autrement, il a déjà commencé à porter ses fruits.

Dans les images qui l’accompagnent, nous pouvons voir certains de ces nouveaux mondes, et le résultat est impressionnant. Par exemple, “Des temples et des totems RTX”, créé par Razzleberries, nous emmène dans un monde d’aventure dans lequel nous devons explorer et relever des défis dans des temples mystérieux. Chaque temple est conçu avec une émission de pixels et d’ombres en temps réel, et l’éclairage global est mis à profit pour offrir une expérience réaliste et immersive.

Imagination Island RTX, créé par BlockWorks, est un autre “monde” de classe mondiale. On y trouve un immense parc d’attractions entièrement explorable, plein de clins d’œil cachés et divisé en quatre zones, chacune dédiée à un élément du ray tracing en temps réel, qui comprend l’éclairage en temps réel avec des faisceaux lumineux , les “rayons divins” bien connus, même des reflets réalistes.

Nous ne pouvons pas oublier «Cristal Palace RTX», créée par GeminiTay, une fantastique carte de survie à thème représentant un château au design époustouflant. Les ombres générées par le lancer de rayons et leurs atmosphères captivantes offrent un réalisme unique dans un monde qui a également été créé à l’échelle 1: 1.

Minecraft RTX: exigeant mais impressionnant

Le traçage de rayons est une technologie exigeante. Nous avons déjà vu que son impact en termes de performances est si important que nous devons le combiner avec techniques de rendu hybride être viable, mais son agrandissement est impressionnant lorsqu’il est fait avec soin et soin.

Minecraft RTX en est certainement un bon exemple. Des effets d’éclairage, des ombres et des reflets réalistes font du Mojang classic un titre capable de fournir une première section graphique. Pour encourager davantage les utilisateurs à tirer parti de leurs possibilités et à développer de nouveaux mondes, NVIDIA a publié de nouveaux guides qui devaient être officiellement annoncés lors des CGT de cette année.

Ces guides regroupent des informations utiles pour créer des textures PBR (rendu basé physiquement), qui images réalistes générées sur la base des propriétés physiques de la lumière et des matériauxs. Un cycle d’utilisation étape par étape est inclus afin que nous puissions apprendre à créer des textures PBR et des lots de textures.

Un guide pour convertir des cartes créées en Java en mondes RTX. Dans ce guide, nous trouverons des conseils pour transformer des mondes créés en Java en Bedrock Windows 10 Edition, qui représentera la base de Minecraft avec RTX.

Je vous rappelle que pour profiter de NVIDIA RTX dans Minecraft RTX une carte graphique GeForce RTX 20 est requise, les seuls qui disposent actuellement d’un matériel dédié pour accélérer le lancer de rayons.