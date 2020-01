minutes, 100 SMS et 50 Go pour seulement 6,99 euros par mois

Quelques clients opérateurs virtuels, comme PosteMobile, Fastweb et CoopVoce, qui décident de passer à Wind en procédant à l’achat d’une nouvelle carte SIM via le site officiel du gestionnaire, peuvent activer l’offre Wind All Inclusive 50 Flash Plus pour seulement 6,99 euros par mois. L’opérateur leur offre la possibilité de l’obtenir sans passer par des frais d’activation, en recevant la SIM par courrier sans encourir de frais de port; ou le retirer dans l’un des points de vente Wind. Dans ce dernier cas, cependant, les nouveaux clients font face à un coût initial de 11,99 euros, auquel s’ajoutent 10,00 euros pour la nouvelle carte SIM; et 6,99 euros pour le premier renouvellement anticipé du tarif.

Passez au vent: voici ce que les clients MVNO reçoivent grâce à l’offre All Inclusive 50 Flash Plus!

La promotion Switch to Wind All Inclusive 50 Flash Plus est dédiée aux nouveaux clients de l’un des opérateurs virtuels choisis par Wind, qui peuvent procéder à l’activation et obtenir chaque mois:

Minutes illimitées vers tous les numéros

100 SMS vers tous les numéros

50 Go de trafic de données en 4,5 G

Les nouveaux clients se rencontrent à un coût mensuel pour seulement 6,99 euros, à payer par crédit. En outre, chaque mois, ils ont la possibilité d’utiliser i services importants sans encourir de dépenses supplémentaires. En effet, le coût mensuel comprend: le service de navigation hotspot, le service répondeur, le service SMS MyWind.

Comme déjà mentionné, l’activation peut avoir lieu via le site officiel du gestionnaire, en accédant à la section “Offres pour vous”, qui vous permet de connaître les détails et les informations utiles.