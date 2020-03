minutes, 40 Go en 4.5G et de nombreux services gratuits

Les offres Switch to Wind de ce mois-ci incluent des options qui attirent l’attention d’un grand nombre d’utilisateurs. la Wind All Digital 40par exemple, il s’agit du tarif adressé aux clients qui achètent la nouvelle carte SIM via le site officiel du gestionnaire, qui peuvent procéder à l’activation de l’offre sans encourir de frais initiaux.

Switch to Wind: activez l’extraordinaire tarif All Digital 40 pour seulement 14,99 € par mois!

Le tarif Passez à Wind All Digital 40 s’adresse à tous les nouveaux clients qui, en procédant à l’activation, peuvent obtenir: un nombre illimité de minutes pour tous les numéros; et 40 Go de trafic de données en 4.5G.

Le coût prévu du renouvellement de la promotion s’élève à seulement 14,99 euros par mois, mais en ajoutant la dépense ridicule de 0,99 euros par mois, vous pouvez également recevoir 200 SMS vers tous les numéros.

Les clients de New Wind peuvent procéder à la personnalisation du tarif au moment de l’achat, ce qui ne peut se faire que via le site officiel du gestionnaire, qui vous permet de recevoir la nouvelle carte SIM par courrier; sans encourir de frais de port. Lors de l’achat, les clients ne sont donc soumis qu’aux dépenses prévues pour l’obtention de la nouvelle carte SIM et au coût prévu pour le premier renouvellement anticipé de la promotion.

Dès le premier mois, les clients pourront en profiter gratuitement services importants. En effet, le gestionnaire inclut dans le prix: le service de messagerie vocale, le service de navigation hotspot, le SMS MyWind.

L’application MyWind peut être téléchargée gratuitement et utilisée par les clients pour connaître les offres disponibles et la consommation effectuée.