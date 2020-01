minutes et SMS illimités avec 70 Go à 5,99 euros par mois

L’opérateur virtuel de Tim, Kena Mobile, propose actuellement à tous les nouveaux clients qui réalisent leur portabilité des numéros, une offre très intéressante.

Ce dernier est dédié uniquement aux utilisateurs provenant d’Iliad, Poste Mobile, Fastweb Mobile, Coop voce, Lycamobile, 1Mobile, Bladna Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Conad, Daily Telecom et autres. Voyons ce qu’il fournit en détail.

Kena Mobile: offre à ne pas manquer pour seulement 5,99 euros par mois

L’offre que vient de lancer l’opérateur offre minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, SMS illimités envers tout le monde et bien 70 Go du trafic Internet uniquement 5,99 euros par mois. L’activation de la carte SIM elle-même et les frais d’expédition sont entièrement gratuits, vous économisez ainsi, en plus de l’offre, également pour ces services.

La promotion, comme indiqué ci-dessus, est ne peut être activé que par de nouveaux clients provenant de certains opérateurs, qui réalisent leur portabilité des numéros. Vous pouvez procéder à l’activation elle-même sur le site officiel de l’opérateur. Ce dernier propose non seulement la promotion qui vient d’être décrite, mais bien d’autres.

Par exemple, tous les clients qui viennent de Tim, Vodafone, Wind 3 Italie et d’autres, peuvent activer la promotion qui inclut le même ensemble, c’est-à-dire minutes et SMS illimités et 70 Go du trafic Internet au prix de 13,99 euros par mois. Les prestations seront les mêmes, seul le prix change selon l’opérateur d’origine. Pour plus d’informations ou pour découvrir toutes les autres options disponibles, comme la “Voix pour tous” à 4,99 euros par mois, n’hésitez pas à visiter le site officiel opérateur.