minutes et SMS illimités et 60 Go pour seulement 11,99 € par mois

Le tarif Wind Easy All Inclusive Young Easy Pay il peut être activé dans l’un des nombreux magasins de l’opérateur, sans frais d’activation. Les clients de moins de 30 ans qui souhaitent l’obtenir peuvent procéder à l’achat de la nouvelle carte SIM; et décider de transférer ou non le numéro de l’opérateur précédent. Dans les deux cas, l’activation peut être effectuée, mais il sera nécessaire de payer les dépenses attendues via l’un des modes de paiement suivants: carte de crédit, compte courant ou l’une des cartes de compte activées.

Tarif jeune Wind All Inclusive: seuls les clients de moins de 30 ans peuvent l’obtenir pour 11,99 € par mois!

L’offre Wind All Inclusive Young Easy Pay est réservée aux clients âgés de 18 à 30 ans, qui peuvent l’activer en prenant en charge les frais de renouvellement via le méthodes de paiement imposée par l’opérateur. Cependant, les clients qui préfèrent payer les frais par crédit résiduel peuvent procéder à l’activation de l’offre dans sa version Standard. Dans ce cas, l’opérateur permettra de recevoir des quantités moindres de SMS et de Giga de trafic de données; tout en gardant le coût de renouvellement identique.

Grâce à la version Easy Pay, les nouveaux clients Wind reçoivent chaque mois: minutes illimitées pour tous les numéros; SMS illimités vers tous les numéros et 60 Go de trafic de données en 4.5G. Les seuils suivants prévoient une dépense mensuelle pour seulement 11,99 euros. Un coût qui reste inchangé même si les clients décident d’activer le tarif de la version Standard et reçoivent ensuite mensuellement: minutes illimitées pour tous les numéros; 200 SMS vers tous les numéros et 30 Go de trafic de données en 4.5G.