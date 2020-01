minutes et SMS illimités et 70 Go pour 5,99 € par mois

la taux i Mobile à partir de seulement 5,99 € par mois, il fournit des seuils incroyables de minutes, SMS et Giga de trafic de données, mais seuls certains nouveaux clients peuvent procéder à l’activation. Le manager, en effet, utilise sa meilleure offre pour attirer l’attention des clients de l’opérateur français Iliad et de certains opérateurs virtuels rivaux.

Passez à ho Mobile: voici comment activer le tarif à partir de 5,99 € par mois!

Seulement moi Clients Iliad et MVNO qui effectuent le transfert du numéro vers ho Mobile ont la possibilité de demander le tarif exceptionnel à partir de 5,99 € par mois et, par conséquent, de recevoir chaque mois:

Minutes illimitées vers tous les numéros

SMS illimités vers tous les numéros

70 Go de trafic de données en 4G Basic

Le gestionnaire utilise sa promotion pour inciter les clients en question à abandonner leurs opérateurs et, à cet égard, leur permet de demander la nouvelle carte SIM par différentes méthodes. En fait, les nouveaux clients peuvent activer la promotion en se rendant dans l’un des 3000 points de vente que j’ai. mobile; ou en utilisant le site officiel. Ce dernier offre la possibilité de obtenir la carte SIM par courrier ou pour le retirer dans l’un des marchands de journaux affiliés.

Les nouveaux clients de Mobile ont des dépenses décidément négligeables. Au moment de l’achat, il n’y a qu’un coût de seulement 6,99 euros, mais chaque mois le renouvellement du tarif nécessite une dépense pour seulement 5,99 euros qui comprend les services suivants:

navigation par hotspot

appel en attente

renvoi d’appel

sms que j’ai. nommé

Il n’y a pas de frais supplémentaires et il n’est pas possible d’engager des dépenses imprévues car le gestionnaire procède au blocage automatique des numéros et des services payants depuis l’activation de la nouvelle carte SIM. De plus, ho Mobile suspend la navigation en cas d’épuisement du Giga programmé mensuellement, offrant aux clients la possibilité de demander le renouvellement anticipé de la promotion via l’application officielle.