minutes et SMS illimités et 70 Go pour 5,99 € par mois

ho Mobile, l’opérateur virtuel de Vodafone, vous permet d’activer un tarif avec un nombre illimité de minutes et SMS et 70 Go de trafic de données en 4G Basic. Cependant, seuls quelques clients peuvent demander l’activation, ce sont ceux qui effectuent la portabilité du numéro par l’opérateur français Iliad ou Fastweb, CoopVoce et d’autres opérateurs virtuels. La promotion proposée par ho Mobile est laoffre j’ai 5,99 € et est disponible en ligne et dans les points de vente de l’opérateur.

Passez à ho Mobile: promotion pour seulement 5,99 € pour les clients Iliad et MVNO!

la Clients Iliad et MVNO qui passent à ho Mobile ont la possibilité d’acheter la nouvelle carte SIM en se rendant dans l’un des 3000 magasins de l’opérateur ou en utilisant le site officiel ho mobile. En poursuivant l’achat en ligne, les clients peuvent décider de recevoir la carte SIM par messagerie; ou pour le récupérer auprès de l’un des marchands de journaux affiliés. Dans les deux cas, ils pourront télécharger l’application officielle et demander à cette dernière de transférer le numéro de l’opérateur précédent.

La promotion vous permet de recevoir chaque mois les seuils suivants: minutes illimitées vers tous les numéros, SMS illimité vers tous les numéros et 70 Go de trafic de données en 4G Basic. Le coût attendu est de seulement 5,99 euros par mois et comprend: le service d’appel en attente et de transfert; le service de navigation hotspot, le SMS que j’ai. appelé, le numéro 42121 pour le crédit restant.

Ils ne sont pas attendus frais supplémentaires ou dépenses imprévues et, à cet égard, la navigation est automatiquement suspendue en cas d’épuisement précoce du Giga.