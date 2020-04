minutes illimitées, 200 SMS et jusqu’à 60 Go en 5G

L’opérateur WindTre consacre sa promotion à tous les nouveaux clients WindTre XLarge, également disponible dans la version Easy Pay. Le tarif vous permet d’obtenir des quantités importantes de minutes d’appels vers tous les numéros tous les mois et, selon la version choisie, vous permet de recevoir 200 SMS pour tous et jusqu’à 60 Go de trafic de données à vitesse maximale. Voyons comment demander l’activation et quelles sont les différences entre les deux options

WindTre XLarge: quelle version demander et comment activer le tarif!

La promotion WindTre XLarge, quelle que soit la version demandée, prévoit un coût de renouvellement de 16,99 € par mois. Dans le cas où l’option est activée Easy Pay, les clients devront supporter les frais par carte de crédit, compte courant ou carte de compte et auront la possibilité de profiter de:

Minutes illimitées vers tous les numéros

200 SMS vers tous les numéros

60 Go de trafic de données à vitesse maximale

L’activation du tarif ne peut se faire qu’en se rendant dans l’un des points de vente du manager et en procédant à l’achat de la nouvelle SIM WindTre.

En ce qui concerne cependant Version standard l’activation peut être effectuée via le site officiel, ce qui vous permet de recevoir la nouvelle SIM WindTre par courrier, sans encourir de frais de port. Dans ce cas, chaque dépense doit être payée par crédit résiduel et vous avez la possibilité d’en profiter tous les mois

Minutes illimitées vers tous les numéros

200 SMS vers tous les numéros

30 Go de trafic de données à vitesse maximale