minutes, SMS et 100 Go pour 11,99 € uniquement pour certains clients

L’un des meilleurs propose Switch to Wind il s’adresse exclusivement à une clientèle âgée de 18 à 30 ans, qui peut demander l’activation du tarif en se rendant dans l’un des nombreux points de vente du gestionnaire.

En achetant la nouvelle carte SIM et en activant la promotion en question, les nouveaux clients ont la possibilité d’obtenir un contenu extraordinaire à un prix plus qu’abordable. Il est cependant bon de prêter attention à un détail méthodes de paiement requis pour utiliser la promotion.

Passez au vent: tout illimité et 100 Go avec le tarif tout compris Young Easy Pay Limited Edition!

Depuis un certain temps déjà, Wind propose ses tarifs en deux versions qui varient en fonction de la quantité de SMS et de Giga attendus et du mode de paiement à utiliser. En effet, la plupart des offres du forfait All Inclusive sont disponibles en version standard, et donc en imputant le coût mensuel sur le crédit résiduel; ou, en version Easy Pay, puis en facturant le coût mensuel sur votre carte de crédit, votre carte de compte ou votre compte courant.

Le tarif Wind dédié à clients de moins de 30 ans auquel nous nous référons, par exemple, s’il est activé dans la version Standard, il vous permet de recevoir: minutes illimitées, 200 SMS; et 50 Go de trafic de données en 4.5G. Au lieu de cela, si demandé dans la version Easy Pay, il offre: minutes illimitées, SMS illimités et 100 Go de trafic de données en 4.5G.

Les frais à engager pour le renouvellement du tarif Wind All Inclusive Young Limited Editiondans les deux cas, cela revient à pour seulement 11,99 euros par mois, et comprend dans le prix: navigation par hotspot, service de messagerie vocale et SMS MyWind.