minutes, SMS et 70 Go à un prix spécial pour les clients Iliad

Les clients d’Iliad qui procèdent au transfert du numéro à l’opérateur virtuel de Vodafone, ainsi que les clients qui décident d’abandonner des managers tels que Fastweb, CoopVoce et d’autres MVNO, ont un extraordinaire offrir i Mobile à un prix spécial. Le manager permet en effet aux nouveaux clients de l’un des opérateurs concernés d’activer leur offre ho. 5,99 € en utilisant le site officiel ou en allant dans l’une des différentes boutiques que j’ai. Mobile.

Passez à ho Mobile d’Iliad et MVNO: offre spéciale pour seulement 5,99 euros par mois!

Procéder au transfert du numéro de l’opérateur iliad ou l’un des MVNO choisis, les nouveaux clients ho Mobile ont la possibilité d’activer l’offre spéciale pour seulement 5,99 € par mois et de recevoir:

Minutes illimitées vers tous les numéros

SMS illimités vers tous les numéros

70 Go de trafic de données en 4G Basic

Le faible coût vous permet d’activer le tarif en encourant une dépense initiale décidément négligeable de seulement 6,99 €. Au lieu de cela, comme déjà prévu, il prévoit des frais de renouvellement encore moins chers, pour seulement 5,99 euros par mois, à engager par le biais du crédit résiduel.

Quelle que soit la promotion activée, les clients peuvent également obtenir gratuitement services supplémentaires fournis par l’opérateur Vodafone, et bénéficient ainsi: du service d’appel en attente et de transfert d’appel; du service SMS que j’ai. appelé et hotspot de navigation. Ils ont également le numéro gratuit 42121 disponible pour connaître le crédit restant; et l’application officielle, à utiliser pour surveiller l’état du tarif ou effectuer l’une des nombreuses opérations autorisées par l’opérateur.