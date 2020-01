minutes, SMS et 70 Go pour seulement 5,99 €

la propose i Mobile ce mois-ci vous permet de recevoir des quantités incroyables de minutes, SMS et Giga de trafic de données à des coûts très abordables. En fait, les nouveaux clients peuvent même recevoir l’offre ho Mobile avec 70 Go de trafic de données par mois, pour une dépense de seulement 5,99 euros. Cependant, tout le monde n’a pas les mêmes tarifs. Les clients qui décident de transférer le numéro depuis Iliad ou l’un des opérateurs virtuels choisis par ho. Les mobiles, par exemple, ont la possibilité d’obtenir la promotion la moins chère, ouoffre que j’ai. 5,99 €.

Passez à ho Mobile: l’offre ho est toujours disponible pour les clients Iliad et MVNO. 5,99 € avec 70 Go!

L’offre Mobile pour les clients Iliad et MVNO prévoit une dépense mensuelle pour seulement 5,99 euros et vous permet d’obtenir: minutes illimitées vers tous les numéros, SMS illimités vers tous les numéros et 70 Go de trafic de données en 4G Basic.

Les clients peuvent l’activer en demandant la nouvelle carte SIM en ligne ou dans l’un des magasins, en soudant un coût initial de seulement 6,99 euros, dont 0,99 € nécessaires pour obtenir la carte SIM et 5,99 € pour payer le premier renouvellement de la promotion.

Les dépenses mensuelles incluent également i services importantsc’est-à-dire:

le service de navigation hotspot

appel en attente

renvoi d’appel

le message texte que j’ai. nommé

le numéro 42121 pour trouver le crédit restant

Afin d’éviter des coûts supplémentaires ou des dépenses imprévues, l’opérateur bloque les numéros et les services payants. De plus, il suspend la navigation en cas d’épuisement du Giga de trafic de données fourni par la promotion.