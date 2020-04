minutes, SMS et 70 Go pour seulement 5,99 euros par mois

L ‘offrir i Mobile à partir de 5,99 euros par mois il ne peut pas être activé par tous les clients intéressés. Le faible coût de Vodafone, en effet, s’adresse exclusivement à ceux qui procèdent au transfert du numéro de l’opérateur français Iliad ou de l’un des opérateurs virtuels choisis, dont la liste complète peut être consultée sur le site officiel ho. Mobile.

ho Mobile: que coûte l’offre à partir de 5,99 euros par mois!

la Clients Iliad et MVNO qui effectuent la portabilité des numéros peuvent activer l’offre mobile la moins chère, disponible pour seulement 5,99 euros par mois. Grâce à cela, les nouveaux clients ont la possibilité de recevoir: minutes illimitées vers tous les numéros, SMS illimités vers tous les numéros et 70 Go de trafic de données en 4G Basic; mais pas seulement.

Chaque mois, le faible coût de Vodafone comprend des services importants dans le prix, vous permettant ainsi d’utiliser: le service de navigation hotspot, le SMS que j’ai. Il a appelé; appel en attente et renvoi d’appel.

L ‘activation de l’offre I. 5,99 € peuvent être réalisés en se rendant dans l’un des 3000 points de vente de l’opérateur, mais les clients peuvent également passer par le site officiel ho. Mobile. Dans ce dernier cas, ils auront la possibilité de choisir puis de recevoir la nouvelle carte SIM directement à domicile ou de la retirer dans l’un des kiosques à journaux affiliés. Plus tard, ils peuvent activer la carte via leapplication officielle, qui vous permet également de transférer le numéro de l’opérateur précédent. Tout cela prévoit une dépense initiale très négligeable, égale à seulement 6,99 euros, dont:

0,99 euros, attendus pour la nouvelle SIM

6,00 € pour la première recharge, dont 5,99 € seront utilisés pour accompagner le premier renouvellement du tarif.