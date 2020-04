Minutes spéciales Vodafone 7 Go gratuites pendant deux mois pour certains clients

l’opérateur Vodafone L’Italie a récemment décidé d’accorder deux mois de l’offre tarifaire Minutes spéciales 7 Go entièrement gratuites, à certains de ses clients déjà.

Plus précisément, nous parlons clients “silencieux”, ou ceux qui n’utilisent pas leur carte SIM depuis plusieurs mois, sur lesquels ils n’ont aucune offre de base active. Découvrons ensemble les détails.

Vodafone donne le Special 7 Minutes GB à certains déjà clients

Certains clients Vodafone reçoivent un SMS par l’opérateur. Voici un exemple de texte: «Tu nous as manqué! Pour vous un nombre illimité de minutes et 7 Giga GRATUITS pendant 2 mois! Activez au 42100. Ils sont désactivés automatiquement et sans frais ». Comme vous l’avez peut-être deviné à partir du message, l’offre spéciale de 7 Go comprend minutes illimitées à tous les numéros nationaux de téléphonie mobile et fixe e 7 Go du trafic Internet à la vitesse maximale disponible.

Nous ne pouvons pas actuellement exclure que pour les clients hautement sélectionnés, la date d’expiration puisse être différente de celle du 15 avril 2020, étant donné que certains d’entre eux nous ont signalé qu’ils avaient reçu le message il y a seulement quelques heures. Aux clients Vodafone impliqués dans cette initiative commerciale, en appelant le 42100, l’IVR vous expliquera tous les détails de la promotion, en particulier cela coûtera 0 euros pour les deux premiers mois.

L’IVR explique également au client que l’activation automatique du Service de réseau sécurisé gratuit le premier mois, puis 1,49 € par mois. Le client peut à tout moment réserver la désactivation du renouvellement automatique du Safe Network depuis sa propre zone DIY du site officiel de l’opérateur. Pour connaître toutes les autres offres actuellement sur le marché, visitez le site officiel de l’opérateur.