Mise à jour de Star Wars Battlefront 2 ramenant le niveau Scarif de Rogue One

Star Wars Battlefront 2 ramène un niveau préféré des fans, Rogue One: A Star Wars Story’s Scarif, dans une nouvelle mise à jour du jeu. Scarif était la planète où la bataille finale de Rogue One a eu lieu, où les plans de l’étoile de la mort ont été pris avec succès par les rebelles au milieu d’une violente bataille terrestre et aérienne qui a immédiatement conduit aux événements du tout premier film Star Wars. Scarif figurait dans l’entrée précédente d’EA dans la série Battlefront, mais n’était pas inclus dans Star Wars Battlefront 2.

Les jeux Star Wars Battlefront d’EA ont eu plus que leur juste part de controverse, le développeur DICE déclarant une fois que le contrecoup massif sur le système de boîte à butin de Battlefront 2 était le moment le plus bas de la société. Depuis, DICE et EA ont essayé de retrouver la bonne grâce des fans de Star Wars, non seulement en remaniant le système de progression du jeu, mais en continuant également à publier du contenu gratuit sous forme de personnages, de niveaux et de correctifs de gameplay.

Maintenant, grâce à une déclaration officielle de DICE sur Reddit, les joueurs savent que le niveau préféré des fans de Battlefront 2015, Scarif, reviendra au jeu, avec deux nouveaux deux droïdes. BB-9E sera le nouveau personnage du Premier Ordre, spécialisé dans le soutien tactique comme le déploiement d’un écran de fumée, capable de surchauffer les blasters ennemis, et BB-8 est le nouveau personnage de la Résistance, spécialisé dans les mouvements rapides et la production de bétail.

La mise à jour comprend également une multitude de nouveaux correctifs et ajustements de gameplay, y compris le changement du titre du mode Capital Supremacy en juste Supremacy afin de lui permettre “d’englober toutes les époques” puisque les prochaines variantes de la trilogie originale de Star Wars Battlefront 2 seront toutes combattues exclusivement par terre. Bien que les BB-8 et BB-9E arrivent aux joueurs le lundi 3 février, les fans devront attendre plus tard dans le mois pour que des niveaux de retour comme Scarif apparaissent. Les autres changements à venir lundi incluent de nouveaux marqueurs de touche qui indiquent si un joueur inflige des dégâts réguliers ou des dégâts d’éclaboussure, un indicateur qui permet de juger plus facilement de la portée du Flame Trooper, et de nouvelles cartes intérieures du Capital Ship, entre autres.

C’est agréable de voir autant de mises à jour continuer à venir Star Wars Battlefront 2, même si le jeu a pris un départ incroyablement difficile. Bien que le succès de Star Wars Jedi: Fallen Order signifiera probablement qu’EA se concentrera sur davantage d’expériences Star Wars en solo à l’avenir, heureusement, il ne semble pas que le support de leurs entrées multijoueurs disparaisse de si tôt.

