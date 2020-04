Mise à jour de Windows 10 de mai 2020, actualités et installation

Windows 10 May 2020 Update sera la prochaine version majeure du système d’exploitation et son lancement est imminent la semaine dernière, Microsoft a publié la version à sonnerie rapide de l’aperçu de la chaîne Insider.

Si aucun bogue grave n’est signalé dans les derniers tests et considérant que le développement des fonctionnalités s’est terminé il y a des semaines, cette version sera le RTM qui sera livré aux fabricants et la base de la version de disponibilité générale pour le client final que nous attendons dans quelques semaines. «Nous pensons que la compilation 19041.207 Il s’agit de la version finale, même si nous continuerons d’améliorer l’expérience globale dans le cadre de notre cadence de service normale “, a déclaré le chef de Windows Insiders, Brandon LeBlanc, sur le blog officiel.

Également connue sous le nom de Windows 10 version 2004 (ou 20H1 pour décrire la version semestrielle du printemps), ce sera une version majeure pour confirmer si elle sera définitivement Microsoft est capable de limiter les erreurs et offre la stabilité attendue, une fois que la dernière version (Windows 10 1909) a récupéré le concept du Service Pack et limité l’introduction de nouvelles fonctionnalités. La mise à jour de Windows 10 de mai 2020 est différente et offre un certain nombre de nouvelles fonctionnalités ainsi que les derniers correctifs de sécurité et corrections de bugs. Nous les examinons.

Mise à jour de Windows 10 de mai 2020, actualités

Mises à jour

Windows 10 est continuellement mis à jour avec des mises à jour système, y compris des mises à jour de sécurité, mais comprend également des mises à jour de fonctionnalités. Jusqu’à présent, nous n’avions pas trop de contrôle sur ces derniers, mais cette version nous permettra de mieux gérer à la fois les mises à jour optionnelles et celles dédiées aux pilotes. Les nouveaux contrôles seront disponibles dans l’outil Paramètres> Windows Update> Afficher les mises à jour facultatives. En plus de ce qui précède, Microsoft vous permettra de spécifier la vitesse de téléchargement maximale de Windows Update en pourcentage de la bande passante totale.

Réinstallation depuis le cloud

Une nouvelle option de support appelée “Cloud Download” pour récupérer les ordinateurs endommagés ou restaurer les systèmes sur une copie propre pas besoin de moyens d’installation ni utiliser des images ou des partitions de récupération locales. Il complètera la fonction “reset” actuelle du PC et sera une option intéressante en cas de panne grave qui rend l’équipement inaccessible et lorsque nous n’avons pas d’autre moyen de récupérer l’équipement.

WSL2

Microsoft publiera dans Windows 10 mai 2020 Mettre à jour la deuxième version du sous-système Linux pour Windows avec des améliorations significatives par rapport à l’original, en particulier en termes de performances. D’une simple couche de compatibilité, il offrira désormais un noyau Linux complet exécuté sur une machine virtuelle légère et une fois installé, il pourra être mis à niveau à partir de Windows Update comme les autres composants Windows. À court terme, l’utilisateur pourra utiliser son propre noyau personnalisé et pourra connecter des applications Linux à partir de Windows en utilisant localhost et pas seulement via des adresses IP distantes comme jusqu’à présent. L’idée de Microsoft est claire: Linux, oui, mais sans quitter Windows.

Le Gestionnaire des tâches

L’un des excellents outils de gestion interne continue de se développer et dans la mise à jour de Windows 10 de mai 2020, nous aurons quelques nouvelles intéressantes. Le plus important sera de surveiller la température des cartes graphiques. Un autre changement affecte les unités de stockage et dans cette version, leur gestion sera effectuée indépendamment pour chaque unité installée dans le système.

Barre de jeu

L’importance de la maîtrise des jeux pour Windows sur le bureau est claire, tout comme la quête de Microsoft pour une intégration presque totale de son écosystème de jeux, Xbox et PC. La barre de jeu de Windows 10 en est un exemple, elle s’améliore à chaque mise à jour du système et cela montrera comme nouveauté les images par seconde (FPS) réalisé dans un jeu, sans avoir recours à des outils tiers. Vous pouvez le voir dans la barre flottante de la section performances à côté de la consommation en% de CPU, GPU et RAM.

Applications après redémarrage

Windows rattrapera les autres systèmes d’exploitation de type UNIX qui peuvent se souvenir des applications en cours d’exécution avant d’arrêter un ordinateur et démarrer automatiquement au prochain démarrage de la même. Windows dispose également d’une fonction de démarrage automatique, mais elle est limitée aux applications que vous ajoutez manuellement à cette liste. La nouvelle fonctionnalité est différente et redémarrera automatiquement les applications au démarrage après l’avoir activée dans l’outil Paramètres> Comptes> Options de connexion.

Bureaux virtuels

Les bureaux virtuels étaient une nouveauté dans Windows 10. Non pas parce qu’ils n’étaient pas utilisés dans Windows dans le passé, mais parce que c’était la première fois que Microsoft fournissait nativement cette fonctionnalité au système et l’incluait par défaut en tant que partie du système. opérationnel. Cependant, jusqu’à présent – incompréhensiblement – ils ne pouvaient pas être renommés. La mise à jour de Windows 10 de mai 2020 résout la question et permettra noms personnalisés dans la vue des tâches. Ils auront également la possibilité de conserver les paramètres entre les redémarrages.

Cortana

Microsoft poursuit sa tâche libérez votre assistant numérique du système d’exploitation une fois que son utilisation minimale a été vérifiée et qu’il a été dépassé par d’autres tels que Alexa. Supprimé de la barre des tâches, son comportement est désormais plus proche d’une application de chat et sa fenêtre vous permet de redimensionner et de vous déplacer sur votre bureau. Microsoft a jeté l’éponge avec l’ancien Cortana et il reste à voir si le changement d’orientation vers un assistant pour aider à la productivité fonctionne, tout pointe vers une intégration dans les applications Microsoft 365.

Recherche Windows

Microsoft a introduit un nouvel algorithme qui détecte une utilisation et une activité élevées du disque pour améliorer la gestion des services d’indexation de recherche, en résolvant les problèmes de performances liés à une utilisation excessive du disque et du processeur détectée dans les versions précédentes. Certaines fonctionnalités ont également été ajoutées et les recherches peuvent désormais corriger les fautes d’orthographe et des recherches rapides sont disponibles pour aider à trouver des informations en ligne. L’interface utilisateur a également été améliorée.

Outil de réseautage

La page d’état du réseau de l’application Paramètres a été repensée et offre plus d’informations. Vous pouvez voir instantanément toutes les connexions actives et accéder à leurs propriétés et à l’utilisation des données.

Mise à jour Windows 10 de mai 2020

Nouvelles fonctionnalités de DirectX 12, DirectX Raytracing tier 1.1, Mesh Shader et Sampler Feedback.

L’authentification PIN dans Windows Hello peut désormais être effectuée à partir du mode sans échec du système.

Connexion de caméras réseau à un PC Windows 10, permettant de capturer des images et des vidéos avec l’application de caméra système.

Expérience d’appairage améliorée avec des appareils Bluetooth compatibles à partir de la même zone de notification.

Nouvelle expérience en mode tablette pour les appareils 2 en 1.

Ajout d’autres émoticônes japonaises ou kaomoji.

Vous pouvez maintenant ajouter la vitesse du curseur de la souris dans les paramètres.

Le bloc-notes peut être mis à jour à partir de la boutique Microsoft.

Paint, Notepad et WordPad peuvent être désinstallés. (Cela devrait être le cas avec toutes les applications installées)

Amélioration de l’application Calculatrice, elle peut maintenant être épinglée pour être au-dessus des autres fenêtres de l’application.

Connectez-vous sans mot de passe sur les ordinateurs avec des comptes Microsoft.

Le mode sans échec vous permet désormais de vous authentifier avec votre code PIN Windows Hello.

Paramètres de notification améliorés

Modifications de l’image du compte dans Windows. L’image mise à jour s’affichera désormais rapidement sur Windows, les applications et de nombreux sites Microsoft.

Améliorations des paramètres de langue, désormais mieux organisées.

Plus grande cohérence des recherches dans l’explorateur de fichiers.

Mises à jour dans le centre de commentaires.

Améliorations dans Windows Sandbox, dans l’accessibilité grâce à la prise en charge des microphones et celui destiné aux fichiers de configuration qui permet de configurer certains aspects de l’environnement limité, tels que vGPU, réseaux et dossiers partagés.

Améliorations multiples de l’accessibilité.

Mise à jour de Windows 10 de mai 2020, installation

La version est disponible sur le canal Insider. Bien qu’il s’agisse de la version RTM, il s’agit toujours d’une version d’essai et ne doit pas être utilisé dans des environnements de production. Nous l’avons installé et nous n’avons eu aucune panne, mais une stabilité complète ou sans erreur n’est pas garantie sur tous les ordinateurs. Il existe plusieurs façons de l’installer:

1. Mettez à jour une version Insider. Si vous testez déjà une version Insider, c’est aussi simple que la mise à jour via Windows Update vers la compilation 19041.207, celle en question. Il est disponible dans les anneaux “lent” et “rapide”.

2. Passez une version régulière à Insider. Toute version de Windows 10 peut devenir Insider avec l’option située dans l’outil “Paramètres> Mise à jour et sécurité> Programme Windows Insider. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un programme de test.

3. Installation à partir de zéro / mise à jour:

– Accédez au site Web de Microsoft pour Insider. Si vous n’êtes pas authentifié, connectez-vous à l’icône en haut à droite de la page.

– Les images sont déjà unifiées dans les canaux “lents et rapides” et sont proposées en versions standard, Enterprise et chinoise. Sélectionnez le premier “Windows 10 Insider Preview” (Build 19041).

– Sélectionnez la langue espagnole et téléchargez la version que vous préférez, 32 ou 64 bits.

– Une fois l’image enregistrée sur votre ordinateur, utilisez votre application préférée pour “graver” l’image. Vous savez déjà que nous avons une prédilection pour Rufus, gratuite et qui fonctionne parfaitement. Si vous ne l’avez pas, téléchargez la dernière version “Rufus 3.8”.

– Insérez le support que nous utiliserons dans l’enregistrement. Vous pouvez utiliser un DVD, mais nous vous recommandons d’utiliser une clé USB ou un disque, plus rapide et plus sûr. Sa capacité minimale doit être de 8 Go.

– Une fois l’image créée, vous aurez la clé USB prête à installer à partir de zéro ou à mettre à jour les systèmes vers cette version de Windows 10 mise à jour de mai 2020.

4. Installation dans une machine virtuelle. Une bonne option pour tester la nouvelle version sans toucher au système d’exploitation déjà installé. Effectuez les premières étapes de la section précédente jusqu’au téléchargement de l’image ISO. Avec lui et avec votre application de virtualisation préférée, vous pouvez créer la machine virtuelle et tester l’actualité.

Quant à la version stable à disponibilité générale de la mise à jour de Windows 10 de mai 2020, elle devrait être publiée dans les prochaines semaines. La version sera gratuite pour les ordinateurs avec une licence Windows 10 valide et sera déployée progressivement pour limiter les erreurs, mettre à jour les versions existantes et maintenir les applications, les fichiers et les données utilisateur, et avec les images .ISO correspondantes pour les installations à partir de zéro ou les mises à jour dans troisième équipes.