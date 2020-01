mise à jour également disponible sur LG Q7, toutes les actualités

Alors que beaucoup attendent que leur smartphone reçoive la mise à jour vers Android 10, LG Electronics Italie a annoncé aujourd’hui que Android 9 Pie est enfin disponible pour les smartphones LG Q7 dans les variantes Open Market et Vodafone.

L ‘Mise à jour, qui peut être téléchargé depuis l’application Centre de mise à jour smartphone, introduit un nouvel ensemble de fonctionnalités qui contribuent à faire du LG Q7 un smartphone encore plus complet et actuel.

avec Android 9 Pie l’application a été introduite Lanceur de jeu, au sein duquel ils entrent collecté tous les jeux installés sur le smartphone. L’application vous permet également d’activer Son surround 3D DTS: X et chercher le titre sur lequel vous jouez YouTube, pour trouver des guides ou des critiques.

Android 9 Pie disponible sur LG Q7, voici les nouvelles fonctionnalités introduites

Entre autres nouveautés, la fonction YouTube Live (inséré dans l’application Appareil photo), qui vous permet de démarrer un YouTube en direct d’un simple clic; Capture d’écran avec lien, qui stocke l’URL d’une page Web lorsque vous prenez une capture d’écran de l’écran à l’aide de Capture +, vous pouvez donc accéder au site directement depuis la galerie.

La fonction est également très intéressante Dual App, qui vous permet d’installer une copie des principales applications de messagerie et sociales sur votre smartphone, afin de utiliser deux comptes différents simultanément, à partir du même appareil. Android 9 Pie ajoute également la fonction de Crop shot, disponible dans Capture +, qui vous permet de recadrer une partie de l’écran et de la conserver au-dessus. Enfin, la fonction de Verrouillage de l’écran d’accueil, qui verrouille l’emplacement des applications et des widgets sur l’écran, empêchant leur déplacement ou leur suppression.

La mise à jour de Android 9 Pie est déjà disponible pour les variantes de Marché ouvert du LG Q7 et Vodafone, tandis que pour les autres opérateurs cela viendra plus tard.