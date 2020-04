mise à jour garantie pour ces téléphones Huawei

Huawei il n’arrête pas de travailler hardiment même pendant cette période de quarantaine. Il agit à l’avance en se détachant de ses concurrents et en proposant un Mise à jour EMUI ce qui apporte plusieurs améliorations à plusieurs systèmes. Tout le monde n’aura pas l’avantage d’accéder aux nouvelles fonctionnalités et aux excellents graphismes personnalisés des versions 10.1 et 11.0.

Dans un extrait officiel, la liste complète ci-dessous a été rendue publique, ce qui attire l’attention sur une nouvelle expérience utilisateur garantie pour ces terminaux.

Huawei annonce l’EMUI 11 après l’EMUI 10.1, l’innovation que tout le monde attendait arrive

Ces appareils reçoivent le EMUI 11 comme annoncé par le géant asiatique, il a grimpé dans le classement des ventes mondiales début 2020.

Mate 30 Pro,

Compagnon 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Compagnon 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P40 Pro +,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

Tous ces autres appareils, cependant, sont satisfaits (pour ainsi dire) de la révision de la plaque d’immatriculation EMUI 10.1 qui comprend également plusieurs appareils de marque honneur.

Huawei P30 et Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite et Mate 20 X (4G et 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 et Mate RS Porsche Design;

Huawei P20 et P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 et P Smart Z;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 et Nova 4e;

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y9 2019,

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Maimang 8,

Huawei Enjoy 10 Plus.

HONOUR 9X,

HONOUR 9X Pro,

HONOR 20, 20 Pro et 20 Lite,

HONOUR View 10,

HONOUR View 20,

HONOR 10, HONOR 10 GT, HONOR 10 Lite et HONOR 10 Youth Edition,

HONOUR Play,

HONOR Note 10,

HONOUR 8X,

HONOUR 8C,

HONOR Magic 2,

HONNEUR 8A.