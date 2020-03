Mise à jour iOS 13.4 disponible, voici toutes les actualités

pomme a publié la mise à jour iOS 13.4, qui présente une série de nouvelles très importantes sur les iPhones compatibles, ainsi que des corrections et des petites mises en œuvre visant à améliorer le fonctionnement général du système.

Tout d’abord, pour les amateurs de Memoji, ils ont été neuf nouveaux introduits Autocollants Memoji, y compris celle du visage souriant aux cœurs, celle du visage gonflé, celle du visage incrédule, celle des mains jointes et celle du visage en fête.

C’est désormais possible partager des dossiers iCloud Drive à partir de l’application Fichiers. Pour le rendre plus sûr et pour éviter que les documents ne tombent entre de mauvaises mains, certains ont été mis en œuvre contrôles qui restreignent l’accès uniquement aux personnes invitées directement ou pour autoriser l’accès aux utilisateurs avec lesquels vous avez partagé le lien vers le dossier. De plus, des dieux ont également été ajoutés autorisations qui vous permettent de sélectionner qui peut apporter des modifications et qui, cependant, ne peut accéder qu’à lire et télécharger les fichiers.

Quant à l’application courrier, iOS 13.4 a introduit une série de commandes toujours visibles pour supprimer, déplacer, écrire ou répondre à un message dans la vue de conversation unique. De plus, si vous avez configuré le protocole S / MIME, les réponses aux e-mails cryptés sont automatiquement cryptées à leur tour.

Des améliorations ont également été apportées à la section Apple Arcade. Plus précisément, rendre le achats universels, vous pouvez désormais utiliser les applications achetées sur Apple Arcade sur tous les appareils Apple (iPhone, iPod touch, iPad, Mac et Apple TV). De plus, la vue liste a été ajoutée pour l’option “Voir tous les jeux”.

Améliorations également pour carplay. Avec iOS 13.4, le tableau de bord CarPlay affiche des informations sur les appels entrants et les prend désormais en charge application de navigation tierce. Enfin, la prise en charge de la saisie prédictive de l’arabe a été ajoutée.