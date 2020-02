mise à jour prête à débarquer sur ces smartphones

Huawei continue d’élargir ses ambitions, afin que la marque de téléphonie, et pas seulement, puisse être battue de plus en plus. De nombreuses innovations sont arrivées et l’une d’entre elles est certainement la personnalisation de l’interface, pour l’instant encore proposée par androïde, qui prend le nom de EMUI 10.

Cette nouvelle version semble vraiment idéale pour les utilisateurs, qui se plaignent depuis un certain temps d’une sorte de nature statique au sein du système d’exploitation. Les premiers retours ont révélé de grands changements, qui concerneraient les icônes, les menus et les thèmes en général. Enfin, voici la liste de tous les appareils qui seront bientôt prêts à recevoir la nouvelle mise à jour.

Huawei lance l’EMUI 10: la nouvelle mise à jour, voici quels smartphones le recevront certainement

Huawei P30 et Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite et Mate 20 X (4G et 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 et Mate RS Porsche Design;

Huawei P20 et P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 et P Smart Z;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 et Nova 4e;

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y9 2019,

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Maimang 8,

Huawei Enjoy 10 Plus.

Voici donc les modèles HONOR qui verront la nouvelle mise à jour arriver avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités incluses:

HONOUR 9X,

HONOUR 9X Pro,

HONOR 20, 20 Pro et 20 Lite,

HONOUR View 10,

HONOUR View 20,

HONOR 10, HONOR 10 GT, HONOR 10 Lite et HONOR 10 Youth Edition,

HONOUR Play,

HONOR Note 10,

HONOUR 8X,

HONOUR 8C,

HONOR Magic 2,

HONNEUR 8A.