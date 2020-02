mise à jour prête pour ces smartphones Huawei et Honor

La mise à jour de la nouvelle version de l’interface graphique EMUI 10 est sur le point d’arriver pour cette série d’appareils de marque Huawei et honneur, avec la promesse d’un jour et la chance de mettre la main sur la prochaine version aussi EMUI 11.

Selon ce que le site a récemment rapporté GSMArena, la société a récemment publié un communiqué annonçant quels smartphones elle sera recevoir la mise à jour, sans vraiment indiquer la période de distribution exacte de la même chose. Avec l’apparition simultanée de la nouvelle version de Android 10, sur la plupart des appareils actuellement sur le marché; les innovations qui seront introduites sont nombreuses, comme le Mode sombre, une amélioration des performances, la Pilote booster GPU Turbo et beaucoup plus. Mais nous arrivons à la question du million de dollars, quels sont les modèles réellement impliqués?

Huawei et Honor: voici les smartphones en cours de mise à jour avec l’EMUI 10

Huawei P30, dans les versions Pro, basique et lite.

Huawei Mate 20, exactement comme dans le cas précédent (y compris également les modèles Porsche et les versions liées au Mate 10)

nova 5T, Nova 4, Nova 5, 5i, 5i Pro, 5Z et Nova 4e.

P Smart: dans les versions +2019, Pro, Z et 2019.

Honor 20 Lite, Honor 20, 20S, 20 Youth Edition, 20 Pro, 10.

Honor 9X et le prochain 9X Pro.

Huawei P Smart Z, P20 (P20 Pro, P20 Lite et P20).

La promesse, comme spécifié au début de l’article, est de voir le nouveau sur la plupart d’entre eux EMUI 11, sans toutefois savoir quand il sortira réellement (on pense cependant à partir de 2021), y compris évidemment aussi les nouveaux Huawei Mate 30, Mate X, P40 et P40 Pro ou appareils similaires.