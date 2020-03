Mise à niveau massive de l’iPhone 12 d’Apple pour intégrer une caméra 3D «tournée vers le monde» – .

La nouvelle gamme d’iPhone 12 d’Apple pourrait être retardée en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, mais les nouveaux téléphones phares devraient toujours sortir en 2020.

Un certain nombre de fuites ont jeté beaucoup de lumière sur le nouveau design de l’iPhone 12 d’Apple, ainsi que sur plusieurs spécifications clés et nouvelles fonctionnalités qu’Apple devrait introduire.

La dernière rumeur vient de Fast Company et réitère de nombreux rapports antérieurs selon lesquels les téléphones haut de gamme iPhone 12 Pro d’Apple disposeront à l’arrière d’une nouvelle caméra 3D de détection de profondeur.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Tout est en suspens en ce qui concerne les lancements de nouveaux produits comme l’iPhone 12 d’Apple, que tout le monde s’attend normalement à voir sortir en septembre prochain. Il est tout à fait possible que la série iPhone 12 soit toujours dévoilée en septembre, et elle pourrait même voir une sortie limitée le même mois. Mais la nouvelle épidémie de coronavirus qui secoue actuellement le monde affectera la fabrication d’innombrables produits, y compris l’électronique grand public. Le virus COVID-19 est originaire de Chine et la Chine reste le pays le plus durement touché au monde. La Chine se trouve également être l’endroit où la plupart des appareils électroniques grand public sont fabriqués, et les usines ont évidemment été affectées par la propagation du virus.

Bien que le moment de la sortie de la série iPhone 12 reste un mystère, les téléphones Apple 12 et iPhone 12 Pro d’Apple eux-mêmes ne sont pas aussi mystérieux de nos jours. Une énorme quantité d’informations sur la prochaine nouvelle série d’iPhone 12 a déjà été divulguée à partir de sources fiables avec des antécédents solides, nous connaissons donc probablement de nombreux détails précis sur les appareils. Maintenant, une nouvelle fuite provenant d’une source qui a révélé des informations précises sur les appareils Apple non publiés dans le passé réitère ce qui pourrait finir par être l’une des nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo les plus intéressantes de l’iPhone 12.

Avec les plans de conception de l’iPhone 12 d’Apple sans aucun doute finalisés à ce stade, une énorme quantité de nouvelles informations a récemment frappé la rumeur. Bien sûr, la majorité de ce que nous savons actuellement a déjà été divulguée il y a longtemps par nul autre que l’analyste de TF International Securities Ming-Chi Kuo. Il est le leaker Apple le plus prolifique et la source d’informations privilégiées la plus fiable, et il a beaucoup à dire sur la série iPhone 12.

Source de l’image: TF International Securities

Selon Kuo, Apple prévoit de sortir non pas trois mais quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 en 2020. Apple a commencé à publier trois nouveaux modèles phares d’iPhone par an en 2017, mais ce serait la première fois que le nombre grimperait à quatre. Les combinés présenteront tous un nouveau design avec des bords métalliques plats comme l’iPhone 5 en 2012, mais ils auront tous encore des encoches à l’écran au lieu d’un véritable design tout écran comme tant de téléphones Android cette année.

Kuo a partagé de nombreux autres détails sur les deux modèles d’iPhone 12 et les deux modèles d’iPhone 12 Pro qu’Apple aurait en développement, mais les dernières informations proviennent d’une source différente, le blogueur des développeurs xda Max Weinbach. Dans une énorme fuite récente d’iPhone 12, Weinbach a partagé toutes sortes d’informations sur les nouveaux modèles d’iPhone à venir. Ce vidage d’informations comprenait des détails sur la nouvelle configuration de la caméra arrière de l’iPhone 12. Selon la fuite, Apple prévoit d’utiliser un nouveau capteur de caméra principale de 64 mégapixels à l’arrière, ainsi que deux autres caméras et un capteur de temps de vol (ToF) pour la détection de profondeur 3D.

Comme vous pouvez le voir dans le graphique de Kuo ci-dessus, ce n’était pas la première fois que nous entendions l’affirmation selon laquelle les modèles Apple iPhone 12 Pro comprendraient des capteurs ToF. Et maintenant, un nouveau rapport de Fast Company dit la même chose. Voici ce que le blog a à dire:

Au moins un des iPhones de cette année comportera une caméra 3D en profondeur sur son dos, confirme une source connue à Fast Company.

L’appareil photo – en fait un laser, un capteur et un système logiciel – émet de la lumière pour mesurer la distance entre le téléphone et divers objets et surfaces devant lui. Ces informations détaillées en profondeur permettront de nouveaux effets photo et vidéo, ainsi que de meilleures expériences de réalité augmentée.

Les ingénieurs de l’iPhone travaillent sur la caméra 3D orientée vers l’arrière ou «face au monde» depuis au moins deux ans maintenant. Il figurait sur une courte liste d’ajouts de fonctionnalités possibles pour les nouveaux iPhones, mais jusqu’à cette année, il n’a pas fait la coupe. En vérité, Apple pourrait également décider de le supprimer cette année. Pour l’instant, cependant, c’est dans la conception, que nous espérons voir pour la première fois cet automne (si le coronavirus ne gêne pas les plans d’Apple).

Apple achètera le laser nécessaire pour la nouvelle 3D à Lumentum, basée à San Jose, la même société qui fournit actuellement le laser pour la caméra 3D frontale de l’iPhone.

Plusieurs autres smartphones déjà sur le marché ont des capteurs ToF à l’arrière. Si nous avons appris quoi que ce soit sur Apple, c’est que l’entreprise est beaucoup plus soucieuse d’être «la meilleure» que d’être «la première». Nous pouvons probablement nous attendre à des fonctionnalités innovantes de la mise en œuvre par Apple du capteur de profondeur 3D, et nous avons hâte de voir ce que c’est.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.