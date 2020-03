Mise en route (Guide du débutant)

League of Legends est l’un des plus grands esports de la planète. Voici un guide pour commencer dans ce jeu communautaire massif. League of Legends a conquis le monde avec son gameplay addictif MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) et une sous-section entière dédiée aux fans de ce jeu a été formée. Il est impossible d’aller sur Twitch et de ne pas voir les streams de League of Legends dominer au moins l’un des 3 meilleurs jeux les plus vus. Il y a beaucoup d’argent investi pour assurer le succès de cette franchise. Les stades sont vendus pour accueillir des événements de spectateurs pour les séries de championnat. Les cagnottes varient dans les millions de dollars par tournoi. Des équipes professionnelles, des joueurs et des sagas ont été développés autour de ce jeu. Il peut être intimidant de vouloir commencer à jouer à League of Legends car il a la réputation d’être difficile à sauter. Ce guide aidera les joueurs débutants à apprendre les bases de League of Legends.

En relation: Les problèmes juridiques de Riot Games ne semblent pas s’arrêter de sitôt

Voici comment les jeux League of Legends fonctionnent. Deux équipes de cinq doivent s’affronter sur la carte, Summoner’s Rift. Le joueur sélectionnera ensuite des champions pour prendre le contrôle du match. Actuellement, le jeu compte plus de 140 personnages, chacun avec ses propres capacités et compétences uniques. Pour gagner la partie, l’équipe doit détruire la base de l’équipe ennemie. Le défi consiste à voir qui peut le faire en premier tout en s’entretuant et en protégeant sa propre base. De plus, les champions peuvent être mis à niveau dans les jeux et devenir plus forts en gagnant de l’expérience et de l’or. Une équipe finira par prendre du retard et l’autre sera victorieuse. Cela semble assez simple. Cependant, il y a beaucoup de considération lorsque vous jouez à un jeu de League of Legends, en particulier lors de la sélection d’un champion. Chaque jeu peut être très différent en raison de la différence de chaque champion. Commençons par choisir un rôle.

Choisir un rôle dans League of Legends

Dans un jeu de League of Legends, il y a 1 des 5 rôles que les joueurs peuvent jouer, chacun avec sa propre fonction dans le jeu. Voilà ce que chaque rôle peut accomplir. Il est recommandé d’essayer chaque lancer pour trouver ce qui convient le mieux au joueur. De plus, comme c’est un jeu en équipe, il est important de considérer quel rôle est nécessaire pour que l’équipe réussisse au combat.

Soutien: Ce rôle est de protéger et de soutenir l’ADC. Si nécessaire, cela signifie prendre des coups sûrs et sacrifier leur vie pour que l’ADC puisse survivre. Les capacités se concentrent davantage sur le contrôle des foules comme les silences, les étourdissements, le ralentissement de l’ennemi. Leur mission principale est de soutenir l’équipe.ADC / Tireur d’élite: ADC est synonyme d’attaque, de dommage, de portage. Ce rôle est responsable de la distribution des dégâts à l’équipe ennemie. Bien que ces rôles puissent attaquer et tuer assez facilement, ils sont également l’un des plus faibles en termes de défense. En utilisant de l’or (l’or sera mentionné plus tard), le tireur d’élite peut devenir plus fort.Réservoir: Cela ressemble exactement à ce que c’est. Le jet de char exige que les joueurs subissent tous les dégâts importants car ils ont une défense plus élevée. Ils peuvent également aider à contrôler les foules avec du soutien. Ce rôle consiste à abattre le tireur d’élite ennemi et à le maintenir en place pendant que le reste de l’équipe arrive afin de pouvoir les tuer ensemble.Jungler: La jungle est une zone de la faille des invocateurs. Dans la jungle, ce rouleau peut développer rapidement de l’expérience sans avoir à le partager avec le reste de l’équipe. Ils seront également responsables de tuer des créatures pour collecter de l’XP. Les junglers sont rapides et peuvent infliger de nombreux dégâts.APC / Solo Mid: APC signifie capacité, puissance, portage et ce rôle peut également faire face à de nombreux dégâts. Ce rôle n’a pas besoin de soutien avec eux. Ce rôle gagne le plus d’XP en se concentrant sur lui-même et en le collectant dans la voie du milieu.

Les bases du combat et l’entraînement dans League of Legends

Chaque champion a une auto-attaque et ses propres capacités à utiliser. Pour utiliser les attaques automatiques, cliquez sur l’ennemi et le jeu le fera automatiquement. Bien que les capacités soient un peu plus élaborées. chaque champion a quelques attaques spéciales qu’il peut utiliser. Chacun a également un temps de recharge afin de pouvoir les réutiliser, alors faites attention à ne pas mal chronométrer quand vous les utilisez. De plus, les articles que les joueurs achètent dans la boutique peuvent être attribués aux touches 1-7.

Comprendre votre interface utilisateur dans League of Legends

L’interface utilisateur du champion contient une bonne quantité d’informations à prendre sur chaque champion. Ces mesures différeront entre chaque champion, mais les emplacements resteront les mêmes sur l’interface utilisateur.

Barre de vie: Ceci est la barre verte. Cela détermine la santé restante du joueur.Ressources de capacité: Selon le champion, cela peut être de l’énergie, de la fureur ou du mana. Le mana est indiqué par la barre bleue et se remplit lentement au fil du temps. L’énergie est la barre jaune (se recharge plus rapidement que le mana mais la valeur maximale ne peut pas être augmentée)Dégâts d’attaque: Représenté par une icône de hache. Détermine la quantité de dégâts que le joueur peut distribuer.Puissance de capacité: Représenté par une boule de feu bleue. C’est pour renforcer les capacités.Armure: Représenté par le bouclier. Combien de dégâts le joueur peut subir.Résistance magique: Représenté par un point violet. Combien de dégâts magiques le joueur peut subir.Vitesse d’attaque: Représenté par la hache jaune. La rapidité avec laquelle les attaques sont envoyées.Réduction du temps de recharge: Représenté par le sablier. Une capacité qui accélère le temps de recharge des capacités.Chance de coup critique: Représenté par l’icône de frappe rouge. Les chances de décrocher un coup critique.Vitesse de mouvement: Représenté par la botte blanche. À quelle vitesse le personnage peut se déplacer.

Mise à niveau dans League of Legends

Comme mentionné, tous les champions commencent au niveau 1 au début de chaque match. La mise à niveau dans un jeu peut fournir des avantages tels que plus de PV, de PM, de vitesse de déplacement et de défense. Afin de monter de niveau. les champions devront vaincre les ennemis ou tuer les champions adverses. Aller aussi dans des camps de jungle et tuer il y a une autre façon de gagner des niveaux. Ils lâcheront également de l’or qui peut être utilisé pour améliorer des statistiques spécifiques et débloquer des capacités. Le niveau maximum que les joueurs peuvent atteindre en une seule partie est de 18.

Travailler en équipe dans League of Legends

League of Legends est un jeu en équipe. Il n’y a absolument aucun moyen de contourner. Travailler avec d’autres joueurs et sélectionner correctement les rôles dont l’équipe a besoin est essentiel pour sortir victorieusement. Il est également important de communiquer avec l’équipe. Par exemple, si l’équipe se précipite sur une section spécifique de Summoners Rift, cela doit être communiqué. Il y a une raison pour laquelle ces rôles existent, car chacun prend le relais des autres. Une mauvaise pomme peut ruiner tout le jeu. En tant que nouveau joueur, il est recommandé de commencer à jouer pour chaque rôle jusqu’à ce que l’on se sente comme la bonne personne. Une fois qu’il clique, broyez avec ce personnage jusqu’à ce que le joueur voit une amélioration.

Il n’y a pas de jeu au monde comme League of Legends. Les eSports modernes peuvent être reconnaissants pour le succès du jeu. Alors que l’eSport existe depuis des décennies sous la forme de tournois et de compétitions compétitifs Quake et Call of Duty, aucun des deux n’a même été proche de ce que League of Legends a accompli. C’est tout à fait compréhensible alors que les gens voudraient jouer à ce jeu. Toute une entreprise s’est construite autour de ce jeu unique. Bien que pour les débutants, essayez de rassembler un groupe d’amis et d’apprendre ensemble. Ce pourrait être leur prochain match préféré.

Plus: Le règlement de 10 millions de dollars de Riot Games sur la discrimination sexuelle rejeté par le nouveau conseil des victimes

League of Legends est maintenant disponible sur PC et Mac.

PUBG – Emplacements des caméras de vidéosurveillance (Saison 6)

A propos de l’auteur

Sky Flores est un écrivain et joueur de jeu basé à New York. Ses hobbies consistent à créer du contenu sur YouTube et à diffuser des jeux vidéos sur Twitch. Sa chaîne YouTube a généré plus de 185 000 abonnés et 35 millions de vues vidéo totales. Il a couvert des sujets de jeu à travers les générations.

En savoir plus sur Sky Flores