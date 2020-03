Mises à jour de Google Photos avec une nouvelle interface utilisateur

Google a décidé de actualiser l’interface utilisateur des photos, en appliquant une série de modifications. Plus précisément, la barre de recherche et le menu correspondant ont été supprimés (l’icône avec les trois tirets horizontaux à gauche du champ de saisie, pour ainsi dire), maintenant remplacé par le logo Google Photos.

@ XDA-Developers

Maintenant c’est possible accéder au menu Google Photos et toutes ses fonctionnalités directement à partir de la barre d’outils inférieure. Celui-ci abrite en effet une nouvelle icône, celle dédiée à la recherche, en fait, et en cliquant dessus vous accédez à un nouveau menu dans lequel s’affichent, en plus de la barre de recherche, également une série de conseils très utiles (telles que les images favorites et récemment ajoutées), les catégories (captures d’écran, selfies, vidéos, images et vidéos prises à 360 °, images numérisées, photos de style mouvement) et créationsou les images créées par Google Photos.

Google Photos, les autres innovations introduites avec la nouvelle interface utilisateur

Avec cette nouvelle mise à jour, Google a également supprimé l’onglet Albums de la barre d’outils, désormais remplacée par l’onglet Pour toi. Dans cette zone, vous pouvez accéder à tout ce qui était précédemment contenu dans Album, et donc à tous les dossiers d’images présents sur le smartphone, la poubelle et d’autres utilitaires.

L ‘Mise à jour de Google Photos qui se chargera de l’introduction de la nouvelle interface utilisateur est en cours de publication pour les premiers utilisateurs et pourrait toucher un plus grand nombre d’utilisateurs Android dans les prochains jours. Malheureusement, nous n’en sommes pas encore en possession, et vous?